La publicación toca el internado islámico de Lirboyo con respecto a Kiai y los internados islámicos

Kediri, VIVA – Internado islámico lirboyo Actualmente está en el punto de mira de los usuarios de las redes sociales. Esto se produce tras una emisión del programa Xpose Uncensored emitido el lunes 13 de octubre en la que supuestamente se acosaba al internado de Lirboyo.

La transmisión mostró imágenes de estudiantes y kiai ancianos del internado islámico y estuvo acompañada de una narración considerada insultante en la que los estudiantes tenían que sentarse (ngesot) para poder besar la mano del Kiai.

«Los dos kiai son muy ricos pero la gente es la que da los sobres. No sólo los estudiantes en edad de niños sino también los padres que conocen a los kiyais todavía están deseosos de besarles las manos. Y lo sorprendente es que es el que besa la mano quien da el sobre», se lee en un extracto de la narración leída en el programa.

Esta transmisión también generó críticas de varios partidos. Como resultado, el hashtag #BoycottTrans7 se volvió viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma X, como una forma de decepción pública con la narrativa creada por el programa.

En medio de la transmisión viral, el martes por la tarde la cuenta oficial de Instagram del internado islámico Lirboyo en Kediri, Java Central, subió publicaciones relacionadas con internados islámicos y kiai. En la subida, la figura del anciano kiai KH. Anwar Manshur en diversas actividades religiosas en internados islámicos, como estudios.

«Detrás de los muros de los internados islámicos, hay historias que no mucha gente conoce. Sobre aquellos que dedicaron sus vidas no a ser conocidos, sino a transmitir el conocimiento y la fe en los corazones de las generaciones de la nación. Kiai…», decía el primer título de la carga.

La carga también explica el gran papel de un kiai. El propio Kiai no es sólo un profesor, es una figura que guía a los estudiantes con el ejemplo e inculca valores de vida.

«No es sólo un maestro. Es una figura que guía con amor, toca el alma de los alumnos con el ejemplo e inculca valores de vida que no están escritos en ningún libro. Cada día lucha en silencio. Educa desinteresadamente y guía incansablemente», continúa la carga.

La carga también explica acerca de los internados islámicos, que son lugares donde los estudiantes aprenden no solo sobre el conocimiento sino también sobre la paciencia, el sacrificio y el amor por los demás.

«Y el internado islámico… Es un lugar donde viven estos valores. Un lugar donde los estudiantes aprenden no sólo sobre el conocimiento, sino también sobre la paciencia, el sacrificio y el amor por los demás. Hoy en día, tal vez haya quienes no entienden esa lucha. Pero el tiempo dirá, que del internado islámico nació una generación que mantiene la moral, que difunde la paz y que ama a este país con todo su corazón. Este es el internado islámico y Kiai. Un lugar donde el conocimiento se transmite con amor, y la devoción se realiza sin límites», afirmó. descripción de la carga.