La publicación de la Sra. Tasya Farasya se convirtió en el foco después de que su hija demandó por el divorcio

VIVA – Madre de influenciadores de belleza famosos Tasya farasyaa saber, alawiyah alatas o llamado familiarmente Ala alatasestá robando atención pública. Esto es inseparable de su última publicación que se discute ampliamente porque se considera relacionado con el tema de la casa de su hija.

Como se sabe, Tasya Farasya ha demandado oficialmente por el divorcio de su esposo, Ahmad assegafel 12 de septiembre de 2025. La noticia de repente sorprendió a muchas fiestas, incluidos los fanáticos que habían estado siguiendo la vida de la familia Tasya. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

A través de las cargas en su Storie de Instagram, Alatas Ala comparte un artículo sobre el karma que desencadena directamente la especulación pública. En la carga, escribió una cita llena de significado.

«El karma dice, antes de juzgar. Alguien sobre su ira, pregunte temas sobre su dolor (el karma dijo, antes de juzgar a alguien sobre su ira, preguntarle sobre su dolor)», escribió la madre de la madre y tradujo a Viva y citó desde su cuenta personal de Instagram @Ala_instyle el martes 16 de septiembre de 2025.

La publicación se convirtió inmediatamente en un material para una cálida conversación en las redes sociales. Muchos ciudadanos evaluaron que la carga de alas parecía implicar un mensaje oculto sobre la situación que enfrentaba Tasya. No unos pocos sospechan que la escritura refleja los sentimientos de la madre sobre la noticia del divorcio que sorprende al público.

Aun así, hasta ahora el estilo de Alatas no ha dado una declaración directa si la carga está destinada a responder al caso de la casa de su hija. Sin embargo, el público considera que cada oración que compartió en las redes sociales últimamente se siente llena de significado e invita a diversas interpretaciones.

La noticia del divorcio de Tasya Farasya con el propio Ahmad Assegaf sigue siendo una conversación. Teniendo en cuenta que se sabe que esta pareja es bastante armoniosa a los ojos del público, el traje de divorcio que ingresó el 12 de septiembre ciertamente dejó un gran signo de interrogación entre sus fanáticos.