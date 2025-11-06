La publicación de Instagram de Marshawn Kneeland de los Cowboys aparece después de la muerte del jugador de la NFL

El mundo de la NFL sigue atónito tras la muerte del joven de 24 años vaqueros de dallas El defensa Marshawn Kneeland. Dallas anunció la trágica noticia en un comunicado emitido el 6 de noviembre de 2025.

La causa de la muerte de Kneeland aún no ha sido revelada. Tras la noticia del trágico fallecimiento de Kneeland, los fanáticos han aprendido más sobre el defensor como jugador y como persona. La última publicación de Kneeland en Instagram señaló sus humildes comienzos y su transformación en un prospecto promocionado que fue seleccionado por los Cowboys en la segunda ronda del draft de la NFL de 2024.

«Sabía que era un bebé de trinchera, por la forma en que tenía a su psicópata de la mafia. 💢💎💰», dijo Kneeland en un artículo del 9 de octubre. publicación de instagram que incluyó fotografías dentro y fuera del campo.

Aquí hay un vistazo al último mensaje de Instagram de Kneeland.



Esto es lo que necesita saber sobre la trágica muerte de Kneeland.

El agente de Marshawn Kneeland, Jonathan Perzley, reacciona ante la muerte del jugador de los Cowboys: «Estoy destrozado»

Los Cowboys anunciaron la noticia de su muerte y el agente de Kneeland, Jonathan Perzley de Sportsstars, confirmó el fallecimiento del cazamariscales. Perzley envió un extenso mensaje elogiando a Kneeland como jugador y como persona y al mismo tiempo solicitó privacidad para su familia.

«Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche», dijo Perzley en un comunicado del 5 de noviembre. declaración publicada a Instagram. «Lo vi luchar para pasar de ser un niño esperanzado en Western Michigan con un sueño a convertirse en un profesional respetado para los Dallas Cowboys. Marshawn puso su corazón en cada jugada, en cada práctica y en cada momento en el campo».