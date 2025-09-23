La ‘pubertad’ de Leticia Dólera se inclina en San Sebastián, vendido por Beta Film

España, en cierto modo, tiene su propia «adolescencia». Ninguna compañía puede esperar estallar en sus sueños más salvajes como el drama de Netflix UK.

No obstante, donde la comparación se puede dibujar con la serie española «pubertad» («pubertad»), Leticia DóleraEl seguimiento de su creador de su principal ganador del Premio de Canneserías «Perfect Life» es que la «pubertad» también se centra en el tema de la violencia adolescente, aquí se filtró a través de la lente del abuso sexual adolescente.

Vendido por Película beta y ser lanzado en España y Portugal por HBO Max El 24 de septiembre, «pubertad» fue presentada por Dólera y la productora Miriam Porté en una conferencia de prensa de alto perfil el lunes 22 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián de España, donde Dólera caminó a una audiencia de la industria a través de tres escenas emblemáticas de la serie de seis partes.

Porté recordó en la conferencia de prensa que el proyecto comenzó con Dólera, cuyo compromiso temprano permitió al desarrollo avanzar. Una vez que tomó forma, el equipo recurrió a las autoridades culturales de Cataluña. «Debido a que esta no es una serie en catalán, de alguna manera es como una puerta de enlace natural, por lo que fueron los primeros en apoyar el proyecto», dijo. Ese apoyo fue seguido rápidamente por Francisco Vargas, director del área audiovisual de ICIC, quien, señaló Porté, «entendió inmediatamente que la ambiciosa serie de calidad necesitaba soporte, y nos apoyaron». TV3 y 3CAT pronto llegaron a bordo. «Hubiera sido imposible sin HBO, totalmente imposible», agregó, describiendo el proceso de financiación como «muy complejo».

En el primer clip, Julia, una madre soltera y exitosa periodista feminista, y su hijo adolescente almorzan con su padre Marti Sr. (Lluís Marco) jefe de un colectivo de torre humana local en un pequeño pueblo de Cataluña, y Martí su hermano interpretó por Xavi Sáez, quien se hará cargo del grupo dada la enfermedad del padre. Martí Sr. está estropeando una discusión con Julia, su catalizador se produce cuando la madre menciona de manera conciliadora de que ahora incluso hay una pirámide humana feminista. «Incluso con eso, ustedes no están contentos», escupe a Martí Sr., Julia se eleva al cebo. «Tal vez ellos [feminists] Tener motivos «, responde.» El niño necesita una referencia masculina «, responde Martí. El hijo de Julia se ve incómodo. Luego, Pol, el hijo adolescente macho de Martí, aparece, que obviamente no seguirá con el niño de Julia.

«La serie tiene múltiples capas», dice Dólera Variedad. «Uno es legado, en muchos sentidos. Uno es cultural y patriarcal, otro basado en la familia y psicológico. Toda la herencia psicológica, tabúes, cómo los modelos de masculinidad pasan de padre a hijo y nieto».

En este momento, la serie ya ha mostrado al equipo local del castillo, ensayando para una competencia al día siguiente. ¿Por qué Dólera estableció «pubertad» en una pequeña ciudad catalana en el mundo de los constructores de torres humanos? «Las torres humanas reflejan una sociedad, cómo tienes que trabajar en grupo», dijo. «Las sociedades no son creadas por miembros individualizados que se quedan en casa. Crear un castillo significa conocer gente, hacer algo juntos, donde los valores, las estructuras, el consenso ético entran en juego. Hoy, eso parece casi revolucionario: la confianza humana. Si el castillo no está bien construido, caerá, porque es frágil, como las comunidades. Así que las torres humanas son una hermosa paradigma de las seres humanas, de la luz y la shade, sus contradicciones». «

El segundo clip ve a Julia reunirse con Estel, una amiga interpretada por Betsy Túrnez («The 47»), que recuerda un incidente cuando era una adolescente con un niño, Ortiz, que quería sexo. Ella se negó. Sugirió sexo oral en su lugar. Ella no quería hacerlo, pero siguió. «Este no es un caso de crimen, sino un área que puede generar heridas, traumas, en ambas partes», explicó Dólera. Más tarde vemos que el incidente marcó la autoestima de Estel, mientras que la percepción de Ortiz de las mujeres y la sexualidad también está deformada.

Mientras tanto, los rumores se basan en las redes sociales de que tres adolescentes en el equipo de Castells están involucrados en un caso de agresión sexual. En una tercera escena, el grupo debate qué hacer. Algunos quieren ir a la policía. A otros les preocupa que hacer público coste a los patrocinadores. Otra razón para la precaución de Martí puede ser que su hijo Pol sea uno de los acusados. «La escena muestra, sobre todo, la confusión sufrida por los adultos, que no saben cómo abordar el tema. Es una escena clave de la pieza central en la serie», dijo Dolera.

Esa confusión refleja una desconexión generacional más amplia, sugirió Dólera: «Entonces, creo que se trata de reflexionar como una comunidad sobre este problema que creo que ya está explotando en nuestros rostros, porque tengo la sensación de que hay generaciones de niños que han crecido con un teléfono en sus manos, y cuyos padres están un poco perdidos, también un sistema capitalista que les paga

«Pubertad» es producida por las películas Distinto de Porté y las películas de Corte y Confección Y Uri, ambas encabezadas por Oriol Maymó, dos de las compañías más exitosas de Cataluña.

Lanzado por Miriam Porté, Distinto Films, con sede en Barcelona, ​​está detrás de Berlin 2025 Panorama Audience Award Winner «Deaf», el laureado de la mejor actuación de SXSW «Mamífera» y la «Forastera» de Lucía Aleinar, que hace poco más de una semana sacó un premio a los cineas de Toronto Fipresci International Critics.

Maymó produjo el ganador del Premio del Jurado de los Cannes «Sirât», la serie «Vida Perfecta» y «La Línea invisible», así como «enterrada» seleccionada por Sundance y tomó un crédito de producción en «[REC 3] Génesis «y»[REC 4] Apocalipsis.»

Distinto Films y Maymó’s Uri Films producen «pubertad» con el productor de Bruselas. Profaster público catalano 3cat coproduce.