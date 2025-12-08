La prueba en carretera carga de forma inalámbrica un camión eléctrico a 105 kmph en un gran avance







Los ingenieros han logrado un gran avance que podría transformar la forma en que vehículos eléctricos Mantén la energía en la carretera después de cargar de forma inalámbrica un camión eléctrico de servicio pesado que viaja a velocidades de autopista.

El experimento tuvo lugar en un tramo de 400 metros de la autopista estadounidense 52/231 en Indiana, donde se instaló debajo del hormigón un sistema dinámico de transferencia de energía inalámbrica pendiente de patente.

Un Cummins Clase 8 modificado semitractor electrico Luego pasó sobre el sistema de bobina oculta a 105 kmph. Según se informa, consumía unos impresionantes 190 KW de potencia mientras estaba en movimiento. El sistema vial utiliza bobinas transmisoras incrustadas en la carretera que generan un campo magnético. El semi eléctrico lleva bobinas receptoras montadas debajo de su chasis.

