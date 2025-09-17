La prueba de potencia de voluntad ‘demuestra que la prueba clásica sigue siendo relevante

Yakarta, Viva – El apoyo al ecosistema de gestión del talento en Indonesia ha recibido una nueva energía a través del lanzamiento del libro del fundador de TalentyTica, Aswin JanuarsJaf. Un libro titulado «Pauli: The Will Power Test – Pregunta y respuesta Prueba de Pauli Más completo «en el 64 aniversario de la facultad Psicología Universidad de Padjadjaran (No listón) Martes, 16 de septiembre de 2025.

Leer también: La historia de los estudiantes de Dava de Solo se graduó del título de Medical de 19 años de antaño de 19 años



Curiosamente, el primer día de lanzamiento, este libro se agotó de inmediato, lo que refleja el alto entusiasmo de los académicos y los profesionales.

Tes Pauli: relevante con el tiempo

Leer también: Archivo completo, PPDS Doctor No Pad Priguna Family Rapur Patacient está listo para ser juzgado



Este libro presenta una discusión en profundidad de la prueba Pauli, un instrumento psicológico clásico que se ha utilizado durante mucho tiempo en selección, desarrollo del talento, para la gestión de recursos humanos. Aunque se clasifica como un método antiguo, se ha demostrado que la prueba de Pauli sigue siendo relevante para responder a las necesidades del mundo del trabajo moderno.

A través de este lanzamiento, TalentlyTica quiere conectar el patrimonio científico con la práctica de la evaluación digital que es más precisa, eficiente y contextual. «Compilé este libro Profesores de psicologíaRRHH, y los estudiantes pueden entender la prueba de Pauli más profunda y usarla en un contexto moderno «, dijo Aswin en su declaración oficial.

Leer también: ¡Reveló! Medicamento anestésico utilizado por PPDS No Pad Priguna Doctor para la violación familiar del paciente tomada de RSHS



De la investigación estudiantil a los trabajos de referencia

El viaje de Aswin con la prueba de Pauli no es nuevo. Desde su universidad, examinó este instrumento para explorar la fuente original, Der Pauli, prueba en alemán. A partir de ahí, se dio cuenta de que la prueba de Pauli no era solo una serie de números, sino un espejo de resistencia mental humana.

El momento del lanzamiento del libro fue aún más especial porque asistió el Dr. Rismijati E. Koesma, psicólogo, supervisor Aseurador Aswin hace 35 años cuando escribió una tesis sobre la prueba de Pauli. Expresó su orgullo por la consistencia de Aswin, que finalmente dio a luz una contribución real al mundo de la psicología y el manejo del talento.

Apreciación de académicos e industria

El lanzamiento de este libro recibió una respuesta positiva de varios círculos. El profesor de psicología de asesoramiento de la Universidad de Ciputra, profesora Jenny Lukito Setiawan, evaluó el trabajo de Aswin como una referencia importante que facilita la comprensión de las pruebas de Pauli en Indonesia.

En términos de industria, el apoyo provino de Subakat Hadi, fundador de Paragon Technology and Innovation (Wardah Group). Según él, este libro es relevante para apoyar el proceso de selección y desarrollo de talentos de manera sostenible en la empresa.

Compromiso de TalentlyTica: combinar psicometría y tecnología

Desde su establecimiento en 2017, TelentlyTica ha ayudado a más de 300 empresas al implementar más de 1.5 millones de evaluaciones digitales. Al combinar la psicometría y la ciencia de la tecnología, TalentyTica busca traer soluciones de sesgo objetivos y mínimos.

El lanzamiento del libro «Pauli: The Will Power Test» es un paso estratégico para fortalecer la base académica y práctica. Aswin espera que este libro pueda ser una fuente creíble para los profesionales de recursos humanos y la psicología para evaluar la calidad del rendimiento y el potencial de las personas en la era competitiva actual.

Taller «Pauli Reimagined» en Bandung

Sin detenerse en el libro, TalentlyTica también preparó un seguimiento en forma de un taller «Pauli Reimagined». Este evento se llevará a cabo con la Unidad de Negocios Académicos de No PAD el sábado 4 de octubre de 2025 en Novotel Bandung. Este taller presenta varios profesionales de campo cruzado para discutir el uso de las pruebas Pauli en la era digital.

«Con este libro y taller, TelentlyTica quiere asegurarse de que la prueba de Pauli no se entienda como un instrumento complicado, sino como una ventana para reconocer el poder de la voluntad humana», explicó Aswin.

Afirmó que este paso está en línea con la visión de TalentyTica para construir un ecosistema de gestión de talento moderno, un sesgo basado en datos, un sesgo mínimo y listo para enfrentar el futuro del mundo del trabajo.