¡La prueba de orina se sorprende! 7 manifestantes ricuh dpr narcóticos positivos

Yakarta, Viva – La policía reveló un hallazgo sorprendente de los disturbios de las manifestaciones alrededor del edificio RPD/MPR, Central Yakarta. De los cientos de personas que estaban aseguradas, siete de ellas resultaron ser positivas para el consumo drogas Basado en los resultados de las pruebas de orina.

Director Adjunto de la Policía de Jaya Jaya de Investigación Penal General (Wadir Criminal). inspección Además. De hecho, también coordinará con la Dirección de Delitos de Drogas.

«A partir de los resultados de la prueba de orina realizada, hubo siete que se indicaron positivamente», dijo Putu en la sede de la Policía Metropolitana de Yakarta, el martes 26 de agosto de 2025.



Director Adjunto de la Investigación Criminal General de la Policía de Yakarta, AKBP Putu Kholis Aryana (Centro)

Anteriormente, la policía aseguró a 351 personas presuntamente involucradas en los disturbios. Consisten en 155 adultos y 196 menores.

Según Putu, la policía también brindó servicios médicos para la misa arrestada, porque algunos de ellos sufrieron heridas debido a la caída durante los enfrentamientos alrededor del DPR.

«Vemos que alguien tiene una pequeña lesión debido a la caída durante las actividades de acción», dijo el ex jefe de policía de Malang.

Especialmente para los manifestantes que todavía son estudiantes, Putu afirmó que su partido ha involucrado a adolescentes subdit v adolescentes, niños y mujeres (Renakta) para acompañar el examen.

«También hemos coordinado con el gobierno provincial de Kpai y Dki Jakarta. Esta mañana, el comisionado de KPAI revisó inmediatamente la condición de los niños», dijo.

No solo eso, la policía también ha registrado la Escuela de Escuelas que participaron en la acción. Esta recopilación de datos se llevó a cabo para descubrir los antecedentes, así como la razón por la que podrían participar en la demostración que condujo a los disturbios.