La prueba de Dirt Game 2025 termina hilarantemente, Zidane se convierte en el rey de la pista

VIVA – Joven jinete de Blitar, M. Zidane Alnesa, tuvo un desempeño extraordinario al final de la temporada 2025 de Trial Game Dirt. El corredor con el número 4 en la salida cerró con éxito el año consiguiendo dos títulos importantes a la vez: el FFA Open y el Mixed Open.

La serie final, que se celebró en el Tritan Point Circuit Field, Bandung, Java Occidental, el sábado 11 de octubre de 2025, se convirtió en un campo de pruebas para Zidane. En medio de una dura competencia y una pista resbaladiza debido a la lluvia, se mostró tranquilo y calculador.

En la categoría Open Mixto, Zidane emergió como campeón absoluto tras sumar 115 puntos en cinco series. Este registro le sitúa por encima de su máximo rival Asep Lukman (95 puntos), mientras que Lantian Juan, campeón de la pasada temporada, tuvo que conformarse con la tercera plaza con 87 puntos.

La victoria en la serie final en Bandung fue decisiva. Después de tropezar en la Serie 1 y solo terminar en séptimo lugar, Zidane se recuperó en la Serie 2 terminando en tercer lugar. Este desempeño continuó mejorando en la Serie 3 cuando terminó segundo, hasta finalmente cerrar la Serie 4 con una victoria aplastante con el tiempo más rápido de 01:55.387.

Mientras tanto, en la categoría FFA Open, Zidane volvió a ser imparable. Obtuvo 120 puntos en las cinco series en las que participó. El joven ciclista tuvo un desempeño constante: obtuvo el primer lugar en cuatro series (Semarang, Sidoarjo, Solo y Bandung) y terminó tercero en Probolinggo. Asep Lukman vuelve a ocupar el segundo lugar (103 puntos), seguido de Ananda Rigi Aditya con 96 puntos.

Para Zidane, ganar dos títulos de campeonato general esta temporada es un logro extraordinario después de pasar por una competencia muy reñida.

«De las cinco series en las que participé, esta era una pista muy difícil para mí. Como el circuito era muy pequeño, había muchas piedras en la pista, especialmente cuando llovía a cántaros, estaba bastante resbaladizo e hizo que todos los pilotos mostraran sus propias habilidades y estrategias para conquistar esta pista. Así que me inculqué que tenía que jugar relajado y tranquilo y luego mostrar confianza. Esa estrategia es la que me hizo capaz de ganar así», dijo Zidane.

Esta victoria completa también los logros de Zidane a nivel nacional. El año pasado, se llevó a casa con éxito dos medallas de oro en el PON 2024 Sumatra Norte-Aceh. Ahora, Zidane está decidido a penetrar en el ámbito internacional.