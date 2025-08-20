La prueba de ADN rompió las afirmaciones de las celebridades infantiles Lisa Mariana, la policía está lista para establecer un sospechoso

Yakarta, Viva – Polémica que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK), entrando en la fase crucial. Resultados Tes ADN Pusdokkes Polri se aseguró oficialmente de que un niño famosa Lisa Mariana Las iniciales CA no son la sangre de la carne RK.

Este hecho es un gran golpe para Lisa, así como para abrir la policía para determinar sospechar. Jefe de Sub Dirección I de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal, el Comisionado Jefe de Policía Rizki Agug Prakoso, enfatizó que el título del caso se llevará a cabo pronto para determinar el estado legal en el informe presentado por el RK.

«Ciertamente, de los investigadores relacionados con esta información, tomaremos medidas para proporcionar certeza legal», dijo Rizki a los periodistas el miércoles de agosto de 2025.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Agregó que los resultados de este ADN fueron la clave del supuesto caso de difamación de Lisa Mariana a través de las redes sociales.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos un título de caso relacionado con los pasos que tomaremos más tarde. Más tarde actualizaremos», dijo.

Rizki afirmó que la prueba de ADN no fue solo un complemento, sino una parte vital de una investigación que había encontrado un elemento criminal.

«Así es, así que, por supuesto, después de que todos sepamos que el examen de la muestra de prueba de ADN es parte del proceso de investigación. Por lo tanto, nadie superará o terminará, pero esto es una parte. Seguramente como dijimos anteriormente, esta será nuestra base para tomar los próximos pasos», dijo.

Anteriormente informó, finalmente se respondió un largo misterio sobre la polémica de una niña famosa Lisa Mariana. Los resultados de la prueba de ADN que habían sido esperados por el público fueron anunciados por la Policía Nacional e hicieron una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.