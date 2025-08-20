La prueba de ADN no coincide con Ridwan Kamil, Lisa Mariana considerando la segunda opinión

VIVA – Casos involucrados celebridad Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilregresó al foco público después de los resultados Tes ADN Anunciado oficialmente por la policía.

La prueba de ADN realizada por el Centro de Medicina y Salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional mostró que Ridwan Kamil no era un padre biológico de CA, el hijo de Lisa Mariana. Este anuncio se realizó en una conferencia de prensa celebrada en el edificio Bareskrim Polri el miércoles 20 de agosto de 2025.

El abogado de Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, declaró que su cliente recibió los resultados de la prueba de ADN con gracia.

«Para obtener resultados claros, del abogado de Lisa Mariana queremos agradecer a la Unidad de Investigación Criminal y a los Pusdokkes de la Policía Nacional a partir de tomar la prueba de ADN a los resultados. Nuestros clientes recibieron cualquier cosa que los resultados», dijo Jhon Boy después de una conferencia de prensa en la Policía de Investigación Criminal, el miércoles 20 de agosto, 2025.

También elogió la profesionalidad de la policía en el manejo de este proceso de prueba.

Aunque se anunció la satisfacción con los resultados, Jhon Boy indicó que su partido aún abrió oportunidades para solicitar una segunda opinión (segunda opinión) para garantizar la precisión de los resultados de la prueba.

«En cuanto a lo que más tarde, nuestros clientes tienen una segunda opinión, se discutirá en el futuro. Así que por ahora es suficiente», dijo Jhon Boy.

Agregó que no había podido dar una respuesta directa de Lisa Mariana porque aún se reuniría con su cliente después de una conferencia de prensa.

«Si la respuesta de Lisa, no puedo responder, porque hoy solo quiero conocerlo», explicó.

Por otro lado, este caso continúa en el ámbito de la ley. La Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) de la Policía de Investigación Penal dijo que continuaría el proceso legal relacionado con el informe de difamación presentado por Ridwan Kamil contra Lisa Mariana.

Jefe de la Dirección 1 de la Policía de Investigación Criminal de Dittipidsibsibsibsiber, Kombes Rizki Agung Prakoso, enfatizó que los resultados de la prueba de ADN eran la base de una mayor investigación.

«Con los resultados (prueba de ADN) que el hermano y la hermana de RK LM con las iniciales CA no tienen ADN o compatibilidad no identificada», dijo Rizki Agung Prakoso en una conferencia de prensa en el edificio de la Unidad de Investigación Criminal.

«Eso basado en los resultados de la prueba de ADN, el investigador tomará los próximos pasos para proporcionar certeza legal relacionada con este caso», agregó.

Jhon Boy también dijo que Ridwan Kamil, según lo declarado por su abogado, estaba comprometido a seguir siendo responsable de los pasos futuros, cualesquiera que sean los resultados.

«Al igual que la declaración del RK (Ridwan Kamil) y su asesor legal, cualquiera que los resultados aún serán responsables en el futuro. Para los resultados de hoy, estamos muy satisfechos», dijo Jhon Boy.

El caso originalmente sobresalía después de que Lisa Mariana supuestamente difundiera información que se consideraba que difamaba a Ridwan Kamil, quien luego desencadenó un informe a la policía.

La prueba de ADN se lleva a cabo como parte del proceso de investigación para verificar las reclamaciones que circulan. Aunque los resultados de la prueba se han anunciado, los pasos de segunda opinión considerados por Lisa Mariana mostraron que este caso aún no había cumplido con el punto final.

El público ahora está esperando más desarrollos, incluida una respuesta directa de Lisa Mariana y los pasos legales que ambas partes tomarán.