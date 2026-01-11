La prueba de acceso ilegal continúa, Tiara Aurellie cree que la información de expertos fortalece los elementos ITE

VIVA – Modelo Tiara Aurelia transmitió las últimas novedades sobre el juicio del caso de acceso ilegal que atrapó al acusado Pajar Setiabudi. En el último juicio, el panel de jueces escuchó el testimonio de una serie de peritos que fueron considerados para fortalecer su posición jurídica como víctima.

El juicio tuvo lugar el 5 de enero de 2026 y contó con testigos policiales y expertos en el campo de la Información y Transacciones Electrónicas (ITE). Tiara dijo que el proceso del juicio fue relativamente propicio y que todas las partes programadas para asistir cumplieron con la citación judicial. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Tiara Aurelia Foto : Instagram/tiaraaurellie_17

«Ayer todo transcurrió sin problemas, los peritos y los acusados ​​acudieron al tribunal», dijo cuando fue contactado el domingo 11 de enero de 2026.

Según Tiara, el testimonio del perito en realidad proporcionó una imagen más clara de la presunta violación de la ley cometida por el acusado. Dijo que se dieron por cumplidos los elementos penales de la Ley ITE con base en la presentación del perito ante el panel de jueces.

«Su respuesta fue exactamente la que esperaba, que en mi caso hubo un elemento de ITE realizado por el acusado», dijo.

La mujer, cuyo nombre real es Tiara Lilith Calista, admitió que se sentía cada vez más optimista de que el proceso legal se desarrollaría según sus expectativas. Espera que el panel de jueces considere el testimonio de los peritos como un factor en contra del acusado en su decisión final.

«En mi opinión, la declaración es bastante capaz de incriminar al acusado, y espero que pueda incriminar al acusado como espero», dijo.

Este caso de acceso ilegal es preocupante porque implica violaciones de la privacidad y uso indebido del acceso digital, lo que últimamente ocurre con frecuencia a medida que aumentan las actividades de las personas en el ciberespacio. Tiara espera que el proceso legal que vive pueda ser un aprendizaje y una advertencia para que los delitos digitales se enfrenten con firmeza.

El juicio de este caso aún no ha terminado. Tiara confirmó que la agenda del juicio se reanudaría el lunes 12 de enero de 2026 en el Tribunal de Distrito de Depok. En el juicio de seguimiento, está previsto que el panel de jueces escuche el testimonio directo del acusado Pajar Setiabudi.