La proyección del sospechoso con un chaleco Borgol Langgar Principio

Yakarta, Viva – Justicia de la Corte Suprema posibleAnna Mustaqim, dijo la proyección sospechar delitos criminales con para romper Y borgol es una forma de violación del principio de presunción de inocencia.

Esto fue transmitido por ANAS durante la sesión de preguntas y respuestas en la viabilidad y la prueba adecuada de los posibles jueces de la Corte Suprema en 2025 organizados por la Comisión III DPR RI En el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

«Con respecto a la proyección de personas que fueron arrestadas cometiendo delitos penales con ropa de chaleco y mano, de hecho, fue una vez en el KPK lo que no se emitió.

Annas reveló la declaración para responder a la pregunta de los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes, miembro de la Comisión III, Benny Utama. Inicialmente, Benny preguntó sobre la práctica de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto el KPK, la oficina del Fiscal General y la Policía, que exhibieron presuntos perpetradores de actos criminales con chalecos y esposas.

Tasa de Benny, tales prácticas pueden desarrollar una opinión pública sobre los presuntos perpetradores. De hecho, dijo, el proceso legal en cuestión aún era largo, a saber, la decisión del Tribunal de Distrito, el Tribunal Superior o el nivel de casación en el Tribunal Supremo.

«¿Cuál es su visión del proceso de aplicación de la ley que ocurrió, especialmente aquellos transmitidos anteriormente, a nivel de esta investigación, esposado, luego emitido, mostrado. preguntó Benny.

Annas respondió, el Código de Procedimiento Penal ha regulado que todos tienen derecho al principio de presunción de inocencia. El principio, dijo, siempre debe ser confirmado para proteger los derechos humanos.

«Supuestamente, alguien antes de ser decidido por el tribunal fue declarado culpable de una decisión con una fuerza legal permanente, no debe mostrarse con ropa como esa o manos esposadas así», dijo.

En cuanto a esta ocasión, Annas presentó sus puntos principales a través de un artículo titulado El desafío de la aplicación del principio de presunción de inocencia e independencia judicial en el fenómeno del ‘juicio por público/prensa’.

En el documento, Annas enfatizó la importancia de la aplicación del principio de presunción de inocencia. Según él, el principio es un principio en el derecho penal y parte de la protección de los derechos humanos. (Hormiga)