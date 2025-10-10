La proyección de la NFL de Carson Beck viene con una gran advertencia para el QB de Miami

Carson Beck y el Huracanes de Miami darse el lujo de descansar durante la Semana 7 tras vencer a su rival Estado de Florida la semana pasada. Es el segundo descanso de Miami en tres semanas, y su próximo partido no será hasta el 17 de octubre contra Louisville, otra oportunidad para que Beck siga mejorando su currículum de Heisman y su draft.

A lo largo de cinco partidos, el primero Georgia Bulldog ha revivido una carrera que alguna vez pareció perdida durante la temporada 2024. Ha regresado no sólo de la inconsistencia y los problemas, sino también de una devastadora lesión en el brazo que podría haber terminado con sus días como jugador.

Aún así, hay trabajo por hacer si Beck quiere volver a la forma que alguna vez lo convirtió en una selección proyectada de primera ronda al final de la temporada 2023, su primer año como titular.

De acuerdo a Jordan Reid de ESPNBeck todavía figura como mariscal de campo desde principios hasta mediados del Día 2.

«Beck viene de otra actuación destacada contra un oponente clasificado. En la victoria de la semana pasada sobre Florida State, registró el quinto juego de su carrera con cuatro o más pases de touchdown. Beck ha vuelto a entrar en la discusión de la primera ronda y continúa con una tendencia ascendente», escribió Reid.

Con siete juegos restantes de la temporada regular, Beck tiene tiempo para demostrar que los escépticos, como Reid, están equivocados acerca de su potencial en la NFL. Pero persisten las dudas.

El mayor defecto de Carson Beck como QB

Volviendo a sus días en Georgia, estaba claro cuál era la mayor debilidad de Beck: cuando estaba presionado, las cosas iban mal. Los números lo respaldan.

Cuando Beck tiene tiempo, su porcentaje de finalización es del 75,7 por ciento. Cuando lo obligan a salir del bolsillo, cae al 57,1 por ciento, según Reid. Por eso hubo una diferencia tan marcada entre sus temporadas 2023 y 2024.

La línea ofensiva de Georgia tuvo problemas para proteger a Beck en 2024 y fue capturado 18 veces. Eso llevó a que sus intercepciones se duplicaran de seis a 12. El estudiante de sexto año ahora está detrás de una de las mejores líneas ofensivas del país en Miami, que tiene la tercera tasa de presión más baja en la FBS (17,7 por ciento). Ha sido capturado sólo cuatro veces esta temporada. Esa protección, junto con sus 1,213 yardas y 12 anotaciones totales, lo han puesto en la cima de la carrera por Heisman.

El futuro de Carson Beck en la NFL tendrá que encajar perfectamente

La mejor noticia para Beck es que parece estar en el lugar perfecto en Miami para reconstruir su stock de draft. Es una situación similar a la de Cam Ward, quien ingresó la temporada pasada proyectado como una quinta ronda y terminó como la primera selección general del draft.

El ex coordinador ofensivo de Beck en Georgia, Todd Monken, cree que el el mismo salto es posible.

«Si consigues al Carson que conozco con la mentalidad adecuada y está al 100 por ciento físicamente, obtendrás un mariscal de campo de primera ronda. Pero eso es lo que tienes que descubrir», le dijo Monken a la coordinadora ofensiva de Miami, Shannon Dawson, según ESPN.

Si eso resulta cierto, es mejor que Beck espere no compartir el mismo destino que Ward, quien ya ha sido capturado 19 veces esta temporada de la NFL.

«Beck necesitará ser seleccionado para un equipo donde él sea la pieza final del rompecabezas en lugar de uno que carezca de creadores de juego a su alrededor; depende más de una buena infraestructura que la mayoría de los mariscales de campo», escribió Reid.