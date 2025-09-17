La proyección de la alimentación es más baja la tasa de interés de referencia, BOS BOS: la probabilidad excede el 90 por ciento

Yakarta, Viva – Bank Indonesia proyecta el banco central de los Estados Unidos Reserva federal Reducirá la tasa de fondos de la Fed (FFR) el miércoles (9/17) Hora local o la hora de Indonesia del jueves por la mañana temprano. Incluso las posibilidades son más del 90 por ciento.

Se sabe que la Fed celebra una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 16 al 17 de septiembre 2025, hora local.

«Estimamos la probabilidad de superar el 90 por ciento, mucama La tasa de fondos de la Fed o Fed comenzará mañana «, dijo el gobernador BI Perry Warjiyo en una conferencia de prensa resultados de la Junta de la Junta de Gobernadores de BI (RDG) septiembre de 2025 en línea en Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Perry reveló que la proyección fue una de las consideraciones de Bank Indonesia para reducir la tasa bi de 25 puntos básicos (BP) hoy. BI evalúa el índice del dólar estadounidense (DXY) y el índice del dólar estadounidense contra las monedas asiáticas (ADXY) tiende a ser estable con una tendencia de debilitamiento, lo que respalda la estabilidad del tipo de cambio Rupiah.

Explicó que la economía mundial todavía estaba en una tendencia lenta debido al impacto de la aplicación de la tarifa recíproca de los Estados Unidos (EE. UU.) Y una alta incertidumbre. Según los resultados de la evaluación de BI, se produjo una desaceleración económica en varios países, incluidos los principales países de socios comerciales de Indonesia, a saber, Estados Unidos, China o China, la Unión Europea y Japón, excepto India.



Gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo

Bank Indonesia predice que el crecimiento económico mundial 2025 sigue siendo menor que el pronóstico anterior de alrededor del 3.0 por ciento.

«Vemos este mes el crecimiento económico (economía global) se ralentiza. Por lo tanto, confirma que se transmitió el mes pasado que el crecimiento económico global fue solo alrededor del 3 por ciento y fue parcial», dijo el vicegobernador Bi Aida S. Budiman.

Con este desarrollo, en medio de la incertidumbre de la económica económica y económica financiera mundial, AIDA enfatizó que el banco Indonesia se compromete a alentar un mayor crecimiento económico. Este esfuerzo también se llevó a cabo a través de la sinergia con la política fiscal.



Gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo en el complejo del Palacio Presidencial

Además, según él, el Banco Indonesia todavía cree que el crecimiento económico de este año estará en el rango de 4.6-5.4 por ciento, con la esperanza de alcanzar el punto medio de ese rango, incluso por encima del punto medio.

En cuanto a la Junta de la Junta de Gobernadores (RDG) de septiembre de 2025, BI ha decidido reducir la tasa de interés de referencia (bi-tasa) de 25 pb para que esté al nivel del 4.75 por ciento.

La tasa de interés de la instalación de depósito también se decidió caer en 50 pb al nivel del 3.75 por ciento. Mientras que la tasa de interés de la instalación de préstamos se decide caer en 25 bps al nivel del 5,5 por ciento.