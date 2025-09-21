La próxima controversia del motor MotoGP, ¿será realmente una carga financiera?

VIVA – Planifique un cambio importante en regulación Motogp Lo que será válido de la temporada 2027 provocando fuertes críticas de uno de los ingenieros del equipo de Aprilia, Marco de Luca. Según él, una nueva política que incluye la reducción de la capacidad máquina Hasta 850cc y otras revisiones técnicas tienen el potencial de causar grandes problemas en términos de financiación.

Incluso mencionó costo desarrollo El nuevo motor es una forma de «suicidio» para los equipos de MotoGP.



Equipo de motocicleta Prima Pramac Racing en MotoGP 2024

«En términos de costo, este ejercicio de la máquina es suicidio, en mi opinión, porque necesitamos, en mi opinión personal, uno puede lograr los mismos resultados como una manera mucho más simple», dijo Marco de Luca, citado por Viva de Crash Sunday, 21 de septiembre de 2025.

A partir de 2027, las motos MotoGP utilizarán una capacidad de motor de 850 cc, por debajo del motor de 1000cc que se utiliza actualmente. Este paso se tomó como un esfuerzo para reducir la velocidad del motor que se consideró más peligrosa, al tiempo que creaba una competencia más equilibrada entre los equipos.

Además de los cambios en la capacidad del motor, las nuevas regulaciones también incluyen:

– Eliminación de dispositivos de altura de conducción (dispositivos regulatorios de altura del motor al comienzo y aceleración).

– Restricciones aerodinámicas para reducir el nivel de complejidad y costos de desarrollo.

– Cambios en los proveedores de neumáticos desde Michellin hasta Pirelli desde la temporada 2027.

Oficialmente, el propósito de esta nueva regulación es priorizar la seguridad del corredor al tiempo que reduce los costos a largo plazo. Sin embargo, varias partes detrás de escena en realidad consideraron lo contrario.

Kritik Marco de Luca

Marco de Luca dijo que la transición a un nuevo motor sería muy pesado, especialmente en la etapa de desarrollo inicial. Según él, casi todos los motores deben ser rediseñados, porque el motor con nuevas especificaciones no puede ser simplemente «instalada» al viejo chasis.

«Esto será una coincidencia difícil. Entonces, estamos trabajando en ello desde el principio, como los otros sospechosos, pero independientemente de algunas cosas que se puedan traer, esta es una moto realmente nueva», dijo De Luca.

Agregó que había una tarifa inicial para el desarrollo sería muy grande. Incluso más caro que la inversión para el motor de 1000cc hoy. No todos los equipos tienen los mismos recursos. Los grandes equipos pueden ser capaces, pero los equipos pequeños pueden encontrar difícil simplemente seguir los estándares regulatorios.

Muy alto riesgo técnico. Los cambios radicales tienen el potencial de causar nuevos problemas, que van desde el manejo de la estabilidad hasta la temperatura del motor que es difícil de controlar. De Luca considera que el propósito de la regulación se puede lograr de manera más simple, por ejemplo, cambiando neumáticos o haciendo restricciones técnicas graduales.

Esfuerzos para controlar los costos

Para evitar el costo de la hinchazón demasiado lejos, Dorna y Fim han preparado varias reglas adicionales, que incluyen:

– La prohibición de prueba en la pista (prueba en la pista) para un nuevo motor antes de 2026.

– Limitación del desarrollo actual del motor, solo Honda y Yamaha pueden hacer modificaciones más amplias porque todavía están retrasando el rendimiento.

– El número de máquinas que se pueden usar en un estacional se produce estrictamente, para evitar una exploración excesiva.

Sin embargo, según De Luca, los pasos no son suficientes para reducir la carga de costos iniciales muy grandes cuando el motor de 850 cc comienza a diseñarse.

Impacto para la competencia MotoGP

Existe la preocupación de que las nuevas regulaciones realmente ampliarán la brecha entre los equipos grandes y pequeños. Los equipos como Ducati o KTM, con un fuerte apoyo financiero, pueden adaptarse más rápido. Por el contrario, el equipo satelital o el fabricante con fondos limitados pueden tener dificultades para ajustarse, incluso amenazados con el retraso en términos de rendimiento.

Además, aunque el propósito de la regulación es reducir la velocidad y mejorar la seguridad, no hay garantía de que se logren todos los objetivos. Los grandes cambios pueden presentar consecuencias inesperadas, como nuevos problemas en aerodinámica o durabilidad del motor.



Detalle de la motocicleta Alex Rins con Batik estampado en MotoGP 2023

Los cambios en la regulación de MotoGP 2027 aportan grandes ambiciones: suprimir la velocidad, mejorar la seguridad y crear una competencia más justa. Sin embargo, según el ingeniero de Aprilia, Marco de Luca, la implementación de esta política está en riesgo de crear una carga financiera muy pesada para el equipo.

En otras palabras, las buenas intenciones que se transportan pueden convertirse en nuevos problemas, especialmente para equipos con un presupuesto limitado. Esta fuerte crítica es una advertencia de que las nuevas regulaciones pueden requerir una revisión o al menos una estrategia de transición más realista.