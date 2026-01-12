La protesta en Irán llega a su decimoquinto día con un creciente número de muertos y arrestos masivos







Al menos 544 personas han muerto y más de 10.681 personas detenido y trasladados a prisiones en medio de protestas en Irán, mientras los manifestantes han salido a las calles en varias provincias durante los últimos 15 días en manifestaciones antigubernamentales impulsadas por la creciente inflación, las dificultades económicas y la creciente ira pública por la gobernabilidad.

Según los últimos datos publicados por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) el domingo, estallaron protestas en 585 lugares de todo el país, abarcando 186 ciudades en las 31 provincias, lo que subraya la escala y la intensidad de los disturbios que se encuentran ahora en su decimoquinto día.

En el informe, HRANA, que está registrada en los Estados Unidos de América como una organización sin fines de lucro, señaló que durante las últimas 24 horas había recibido una nueva ola de datos y documentación visual, incluso cuando el cierre de Internet, vigente desde el decimotercer día de protestas, ha obstaculizado gravemente la verificación independiente y el flujo de información.

Según las cifras verificadas por HRANA hasta el 11 de enero, 483 manifestantes han sido asesinados, junto con 47 miembros de las fuerzas militares y policiales y un no civil afiliado al gobierno.

Entre los muertos también se encuentran cinco ciudadanos civiles que no protestaban, mientras que entre las víctimas mortales se han contabilizado ocho niños menores de 18 años, aunque no están incluidos en el desglose principal.

Además de las muertes confirmadas, otras 579 muertes reportadas permanecen bajo investigación.

«Según los últimos datos agregados y verificados de HRANA hasta la fecha, se han llevado a cabo protestas en 585 lugares en todo el país, incluidas 186 ciudades en las 31 provincias. Hasta la fecha: 47 miembros de las fuerzas militares/de aplicación de la ley han sido asesinados. Un no civil afiliado al gobierno (un fiscal) ha sido asesinado. 483 manifestantes han sido asesinados. Ocho niños (menores de 18 años) se registran entre los muertos (no incluidos en las cifras anteriores). Cinco personas han muerto. han sido asesinados como ciudadanos civiles que no protestaban, el número total de muertes confirmadas hasta el momento ha llegado a 544. Además, HRANA ha recibido otros 579 informes de muertes que siguen bajo investigación», afirmó el grupo de derechos humanos.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), en una publicación en X, dijo que durante las protestas actuales ha muerto más personal de seguridad iraní que en cualquier ola de protesta anterior.

Citando a medios afiliados al IRGC, ISW dijo que al menos 114 oficiales de seguridad del régimen del Comando de Aplicación de la Ley (LEC), Basij y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) han sido asesinados desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre.

ISW señaló que Isfahán provincia registró el mayor número de muertes de LEC y IRGC con 30, seguido de nueve muertes en la provincia de Ghazvin.

La publicación agregó que el IRGC ha estado particularmente activo en el oeste de Irán, incluidas las provincias de Kermanshah y Azerbaiyán Occidental, y advirtió que el número real de bajas de las fuerzas de seguridad probablemente sea mayor de lo informado oficialmente.

«Más oficiales de seguridad iraníes han muerto durante las protestas actuales que en cualquier otra ola de protestas en Irán. Los medios afiliados al IRGC informaron el 11 de enero que al menos 114 miembros del personal de seguridad del régimen del Comando de Aplicación de la Ley (LEC), Basij y el IRGC han sido asesinados desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre», agrega la publicación.

Según ISW, la actual ola de protestas ya ha superado el movimiento Mahsa Amini de 2022-2023, durante el cual más de 70 miembros del personal de seguridad del régimen fueron asesinados, lo que convierte a este en el período de disturbios más mortífero en Irán en los últimos años.

En medio de las protestas masivas en varias provincias de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo (hora local) que la República Islámica parece estar cruzando una «línea roja» fijada por su administración, tras los informes del asesinato, lo que llevó a Washington a considerar lo que describió como «opciones muy fuertes».

Dirigiéndose a los periodistas a bordo del Air Force One, cuando se le preguntó si Irán había cruzado la línea roja que había trazado sobre el tratamiento de los manifestantes, Trump dijo: «Están empezando a hacerlo; parece».

El presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a las protestas en curso en la República Islámica, añadió que quienes están en el poder gobernaban mediante la violencia.

Destacó que la situación está siendo monitoreada de cerca en los niveles más altos del gobierno estadounidense.

«Parece que hay algunas personas asesinadas que se supone que no deberían ser asesinadas. Son violentos; si los llamas líderes, no sé si son líderes o si simplemente gobiernan a través de la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente. Los militares lo están analizando. Estamos analizando algunas opciones muy fuertes; tomaremos una determinación», afirmó Trump.

Trump afirmó además que Washington podría verse obligado a tomar medidas contra Irán en medio de protestas en curso en todo el país, incluso cuando reveló que Teherán se ha acercado a Washington en busca de negociaciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente