La protesta dirigida por el estudiante en Nepal demandas PM KPS Sharma Oli renuncia







Nuevas protestas antigubernamentales, dirigidas por estudiantesEstalló en varias partes de Nepal el martes, desafiando bordillos en reuniones públicas, ya que los manifestantes exigieron la renuncia al primer ministro KP Sharma Oli.

Se informaron manifestaciones de Kalanki y Baneshwor en Katmandú, así como en el área de Chapagaun-Thecho del distrito de Lalitpur. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, cantaron consignas como no matar a los estudiantes, desafiando las restricciones a las reuniones públicas.

En Kalanki, los manifestantes, según los informes, quemaron neumáticos para bloquear las carreteras desde las primeras horas de la mañana, según cuentas de testigos oculares. Los manifestantes gritaron consignas como KP Chor, Desh Chhod (KP Sharma Oli es un ladrón, renuncian al país), toman medidas contra los líderes corruptos. Los jóvenes agitadores también arrojaron piedras en la residencia del ministro de comunicación, Prithvi Subba Gurung, en Sunakothi en el distrito de Lalitpur, dijeron testigos oculares.

Gurung había ordenado prohibir en los sitios de redes sociales.

Los manifestantes destrozado La residencia del ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ en Khumaltar en Lalitpur. También se demostraron frente a la casa del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba en Budhanilkantha en Katmandú. Las autoridades han aplicado los toques de queda en los distritos de Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur.

La Oficina de la Administración del Distrito de Katmandú anunció un toque de queda desde las 8:30 a.m. capital Ciudad. La administración del distrito de Bhaktapur también impuso restricciones desde las 8:30 a.m. hasta más información en Madhyapur Thimi, Suryabinayak, Changunarayan y Bhaktapur Municipios.

El toque de queda de Lalitpur se aplica de 9 a.m. a medianoche en varias áreas, incluidas Bhaisepati, Sheepa y Chyasal. Protestas violentas por jóvenes contra un gobierno La prohibición de los sitios de redes sociales sacudió a Nepal el lunes, con el uso de la fuerza de la policía que dejó al menos a 19 personas muertas y más de 300 heridas.

El ejército nepalí se desplegó en la capital después de que la situación se deterioró. El personal del ejército tomó el control de las carreteras que rodean el complejo del Parlamento en New Baneshwor.

El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, renunció más tarde sobre la situación.

