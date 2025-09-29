La protesta contra el graffiti en la carretera se vuelve violento en Ahilyanagar, uno sostenido







Una protesta contra un graffiti pintado en el camino en MaharashtraAhyanagar se volvió violento el lunes después de lo cual la policía le cobró a una mafia, dijeron las autoridades, informaron el PTI.

Los manifestantes habían bloqueado la carretera arterial Ahilyanagar-Chatrapati Sambhajinagar a pesar de que una persona fue arrestada en relación con el graffiti, agregaron.

«La protesta comenzó el lunes por la mañana en Kotla en el área de Kotwali después de que alguien hubiera pintado un graffiti en el camino, al que fue objetado por miembros de una comunidad. Se presentó una queja en la estación de policía de Kotwali contra este graffiti», dijo un funcionario, según el PTI.

«A pesar de que una persona fue arrestada en relación con el graffiti, algunas personas protestaron. Incluso cuando la policía los instó a mantener la ley y el orden, algunas personas de la mafia comenzaron a arrojar piedras. Policía recurrió a la carga de Lathi para restaurar la normalidad «, dijo el funcionario, según el PTI.

Al menos 30 personas han sido detenidas en relación con las protestas, el bloqueo de la carretera y la pelea de piedra, dijo el superintendente de policía de Ahilyanagar, Somnath Gharge.

«Utilizamos la fuerza para mantener la ley y el orden. La policía está tomando medidas contra las personas acusadas. La situación está bajo control. Los ciudadanos no deben creer ni difundir rumores», dijo Gharge.

Maharashtra Primer Ministro Devendra Fadnavisquien actualmente está recorriendo Yavatmal, dijo que las autoridades descubrirán si existe una conspiración para perturbar la paz social en el estado y polarizar a la sociedad al colocar diferentes tipos de juntas, informó el lunes la agencia de noticias.

«Todos son libres de practicar su propia religión pero no para disfrutar de la polarización», afirmó el CM.

CM Fadnavis sugirió que una conspiración mayor puede estar detrás de la violencia.

En declaraciones a los periodistas, CM Fadnavis condenó el incidente y expresó su preocupación por los esfuerzos por crear disturbios sociales.

Según la agencia de noticias ANI, dijo: «La forma en que se están presentando ciertas juntas, debemos examinar si existe una conspiración en juego. También debemos identificar quién está tratando de perturbar el entorno social».

«¿Es este un esfuerzo para polarizar a la sociedad, similar a lo que se intentó durante el Lok Sabha elecciones? Todos tienen derecho a seguir su religión, pero provocar tensiones entre las personas de esta manera es inaceptable «, agregó.

(con entradas PTI y ANI)





