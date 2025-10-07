La protagonista promueve a Alice Vail al jefe de adquisiciones y desarrollo

Fotos de protagonista ha aumentado a Alice Vail al jefe de adquisiciones y desarrollo junto con una serie de promociones internas clave en varios departamento y una nueva adición a su equipo.

Anteriormente, el Director de Adquisiciones y Desarrollo, Vail continuará encabezando la estrategia de adquisiciones, supervisará la lista de desarrollo de la compañía con sede en Londres y construirá relaciones de cineasta y productores en todo el mundo. Antes de unirse a la protagonista, fue la editora de desarrollo de las películas número 9 para sus proyectos de cine y televisión. Comenzó su carrera en Casarotto Ramsay & Associates, trabajando con varios escritores y directores.

«Alice ha sido fundamental en la configuración de las adquisiciones y la estrategia de desarrollo del protagonista, identificando consistentemente voces y proyectos audaces y distintivos que resuenan en el escenario global», dijo el CEO de protagonistas Dave Bishop. «Su elevación al Jefe de Adquisiciones y Desarrollo es un próximo paso natural, y estoy emocionado de ver que continúe impulsando nuestra visión creativa y campeón de cineasta en todo el mundo».

Junto con la promoción de Vail, el protagonista también ha mejorado a varios otros miembros del equipo a los puestos estratégicos centrales, incluida Katie McGovern a la directora de operaciones técnicas, Leni Jaeger a la gerente publicitaria y festivales, Axelle Van Aerde a ejecutivo, finanzas de producción y Max Mepsted a Coordinator de ventas. Mientras tanto, Klementina Gjoka se ha unido a la compañía como contador de gestión.

Las promociones y la contratación se producen después de una temporada de festival ocupada para el protagonista, con títulos que incluyen «H para halcón» de Philippa Lowthorpe que se estrenará en Telluride, «Rose of Nevada» de Mark Jenkin en Venecia, Tiff y Nyff, y Brian Cox ‘»Glenrothan» en Tiff. La primera producción interna del protagonista, «The Man In My Basement», dirigida por Nadia Latif y protagonizada por Corey Hawkins y Willem Dafoe, también se estrenó en TIFF y interpretó en NYIFF.

«Estamos encantados de reconocer y recompensar el talento y compromiso excepcionales de nuestro equipo con estas merecidas promociones», agregó Bishop. «Cada uno de ellos ha desempeñado un papel vital en la configuración del éxito y el impulso continuo del protagonista. Con nuestros colores volando en lo alto del circuito del festival este otoño, y con nuestra primera producción interna que se estrenará en TIFF, es el momento perfecto para celebrar la fuerza y ​​la profundidad de nuestro equipo a medida que construimos hacia un año emocionante por delante».