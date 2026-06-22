El celtas de boston Puede que busque formas de utilizar el valor comercial de Jaylen Brown esta temporada baja. Se especula mucho que sólo lo trasladarán si eso ayuda a traer dólares de milwaukee superestrella Giannis Antetokounmpopero puede que ese no sea el caso.

Según Daniel Fisher de NESN, existe un intercambio convincente con el guerreros del estado dorado podría funcionar para ambas franquicias.

En una propuesta de intercambio, los Warriors mueven a una estrella veterana Jimmy mayordomojoven guardia prometedor Brandin Pod Ziemiala elección número 11 en el 2026 NBA Draft y una primera ronda desprotegida de 2028 para los Celtics a cambio de Brown.

«Este intercambio probablemente sólo ocurriría si Brown estuviera abierto a que los Celtics lo transfirieran, ya que Boston estaría sacrificando la oportunidad de competir por un título la próxima temporada», dijo Fisher. escribió. «Sin embargo, agregar a Butler a la mezcla aún podría resultar beneficioso, ya que los Celtics serían lo suficientemente buenos como para llegar a los playoffs si se mantiene saludable».

Si bien se espera que Boston conserve a Brown, es posible que decida explorar otras oportunidades. Aunque los Celtics todavía pretenden competir, el mercado para Antetokounmpo puede ser complicado.

Cómo pueden los Celtics hacerlo funcionar

Mover a Brown por Butler es un intercambio ideal en términos de salario, aunque si bien Butler se dirige a un acuerdo que vence, Brown todavía está comprometido con su acuerdo.

Este acuerdo podría funcionar sin un dumping salarial adicional masivo. Y para los Celtics, mover el importante acuerdo de Brown les daría un respiro para el futuro. El contrato de Butler es igualmente grande, pero no será un compromiso a largo plazo.

La clave es la salud de Butler y su voluntad de aceptar un nuevo rol. Cumplirá 37 años antes del inicio de la próxima temporada y, a pesar de ser un jugador probado en los playoffs, sus recientes problemas de lesiones plantean preguntas legítimas.

Butler se rompió el ligamento anterior cruzado en enero y se perdió el resto de la temporada. No se espera que regrese para el inicio de la próxima temporada, lo que supone un obstáculo para cualquier posible intercambio por él.

Si los Celtics buscan adquirir a Butler, esperarán que pueda volver a estar en forma como anotador y defensor de alto uso. Antes de la lesión, era un anotador consistente de 20 puntos apoyando Esteban Curry como el secundario.

Si está sano, Butler podría ser una segunda opción detrás. Jayson Tatum y complementar Derrick Blanco y Payton Pritchard en la zona de defensa.

Cómo sería este movimiento de Jaylen Brown para los Celtics

Es posible que Butler no sea una mejora con respecto a Brown, ya que el base estrella de los Celtics es un ex MVP de las Finales y uno de los mejores jugadores bidireccionales de la liga. Lo que Butler traerá es un nuevo elemento al roster, algo diferente del dúo Tatum-Brown que ha sido la fuerza impulsora de los Celtics durante casi una década.

Renunciar a un Brown mucho más joven por Butler no parece un movimiento digno de discusión, pero hay otros potenciales que Boston puede aprovechar del acuerdo.

«La única preocupación es que la carrera de Butler está llegando a su fin y es posible que sólo le queden unas pocas temporadas más», añadió Fisher. «Sin embargo, los Celtics ganarían un escolta joven en Podziemski, que tiene sólo 23 años y promedió 13,8 puntos por partido la temporada pasada. Además, adquirirían la selección número 11 en el draft de este año para construir, junto con otra selección en 2028».

La flexibilidad futura es el principal problema aquí para Boston porque lo más probable es que prefieran no canjear a Brown si el entrante no es Antetokounmpo. La directiva todavía quiere utilizar la ventana de contención de la franquicia.