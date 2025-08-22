La propuesta de comercio de vikingos los aterriza en tercer qb de Nueva York

El Vikingos de Minnesota‘Los esfuerzos se centrarán en garantizar que el nuevo mariscal de campo de la franquicia, JJ McCarthyse desempeña tan bien como es humanamente capaz de hacer durante el transcurso de esta próxima primera temporada con él al timón.

McCarthy finalmente ha comenzado a encontrar su paso, reuniendo algunos buenos días de práctica durante la última semana más o menos. Sin embargo, detrás de él, los problemas podrían esperar.

Actual QB2, Sam Howelltiene no tenía el mejor campo de entrenamiento de su vida después de ser cambiado a Minnesota desde los Seattle Seahawks durante el draft en abril. Y compañero de mariscal de campo veterano, Brett Rypienha luchado seriamente en los juegos de pretemporada. Tanto es así que el agente libre no reclutado, Max Brosmerpodría estar en camino a quitar el lugar de respaldo de Howell.

Brosmer ha impresionado; No hay duda sobre eso; Pero con una persona que llamó a la señal tan joven sobre la profundidad de Hart en el puesto, bien puede tener en cuenta a los Vikings encontrar otro mariscal de campo veterano que pueda superar a Howell y Rypien, y permitir que Brosmer se desarrolle como el QB3 durante un año más o menos, antes de que finalmente se haga cargo del trabajo de respaldo.

Minnesota no podría tener copias de seguridad verdaderamente viables antes de la temporada 2025

Ingresar Jameis Winston¿Quién sugiere que Alex Kay de Bleacher Report podría ser una adquisición inteligente para los Vikings en una propuesta comercial? Kay presenta que Minnesota podría renunciar a una séptima redonda en el draft del próximo año a cambio de la primera selección general.

«Con las apuestas tan altas, los vikingos necesitan tener una opción de respaldo decente en su lugar». Kay escribe. “Jameis Winston debería estar disponible a bajo precio, con Russell Wilson y Jaxson Dart listo para ocupar los lugares QB1/2 para los Gigantes, una situación que los vikingos pueden usar para su ventaja.