La propuesta de comercio de los Lakers cambia a LeBron James por la guardia dinámica

Delantero veterano LeBron James sigue siendo un jugador de consenso entre los 10 mejores en la NBA, pero él y los Lakers de Los Ángeles están operando con dos líneas de tiempo diferentes. Para James, de 40 años, la temporada 2025-26 puede ser su última oportunidad de ganar un campeonato de la NBA, mientras que los Lakers no están bajo la misma urgencia, con Luka Doncic26, y Austin Reaves, 27, que recién comienzan a llegar a su mejor momento.

Muchos analistas creen que el choque en los plazos podría llevar a que los Lakers y James se separen desde la fecha límite de comercio de la NBA de 2025. A la luz de los rumores, Ryan Shea de Sports Illustrated Flotó un simulacro que vería a los Lakers adquirir una guardia dinámica All-Star, un francotirador y un activo de primera ronda para James.

Los Lakers recibirían: Guirnalda de DariusMax Strus, 2026 Pick de primera ronda

Los caballeros recibirían: LeBron James, Bronny James

Un intercambio que ayuda a ambos equipos

El escritor argumentó que el comercio ayudaría a los Cavaliers y a los Lakers por varias razones. Mientras que los Cavaliers, que son dueños del Las probabilidades de tercer breve para ganar el título de la NBAInstantáneamente se convertirían en los favoritos para representar al este en las Finales de la NBA, los Lakers agregarían un joven All-Star en Garland, de 25 años, que encajará en la línea de tiempo de Doncic.

Los Lakers instaron a pasar de James

No se espera que Garland, que se sometió a una cirugía de dedos en junio, esté lista para el campamento de entrenamiento, pero es probable que regrese a la aptitud completa antes de fin de año. Cuando regrese, los Lakers tendrán tres guardias dinámicos en Doncic, Reaves y Garland, todos los cuales pueden anotar en racimos y aterrorizar las defensas en la Conferencia Oeste.

Otros analistas también han instado a los Lakers a Cambia el «anillo de anillo» James. Grant Hughes de Bleacher Report nombró a James como uno de los principales candidatos a la línea de comercio para monitorear, señalando que los Lakers pueden no tener más opción que pasar del delantero.

“Aunque su salario de $ 53 millones y su presencia descomunal hacen que los escenarios comerciales sean difíciles, el estado de James como estrella de perturbación de anillo con un contrato expirado requiere que él ser visto seriamente Como candidato para moverse en la fecha límite «, escribió Hughes.