La propuesta de comercio de los Lakers cambia a LeBron James por la guardia dinámica

Delantero veterano LeBron James sigue siendo un jugador de consenso entre los 10 mejores en la NBA, pero él y los Lakers de Los Ángeles están operando con dos líneas de tiempo diferentes. Para James, de 40 años, la temporada 2025-26 puede ser su última oportunidad de ganar un campeonato de la NBA, mientras que los Lakers no están bajo la misma urgencia, con Luka Doncic26, y Austin Reaves, 27, que recién comienzan a llegar a su mejor momento.
Muchos analistas creen que el choque en los plazos podría llevar a que los Lakers y James se separen desde la fecha límite de comercio de la NBA de 2025. A la luz de los rumores, Ryan Shea de Sports Illustrated Flotó un simulacro que vería a los Lakers adquirir una guardia dinámica All-Star, un francotirador y un activo de primera ronda para James.
Los Lakers recibirían: Guirnalda de DariusMax Strus, 2026 Pick de primera ronda
Los caballeros recibirían: LeBron James, Bronny James
Un intercambio que ayuda a ambos equipos
El escritor argumentó que el comercio ayudaría a los Cavaliers y a los Lakers por varias razones. Mientras que los Cavaliers, que son dueños del Las probabilidades de tercer breve para ganar el título de la NBAInstantáneamente se convertirían en los favoritos para representar al este en las Finales de la NBA, los Lakers agregarían un joven All-Star en Garland, de 25 años, que encajará en la línea de tiempo de Doncic.
«Con los Cavs en modo Win-Now, buscan adquirir uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, LeBron James», escribió Shea. «Envían la guirnalda lesionada, a quien algunos cuestionan si será el mismo jugador cuando regrese [from injury].
«James aporta mucho pedigrí del campeonato, ya que tiene 4 trofeos de finales de la NBA a su nombre, y ha llegado a la final un total de 10 veces, lo que hace que los Cavs sean los favoritos claros para levantar el trofeo Larry O’Brien en la temporada 2025-2026».
Los Lakers instaron a pasar de James
No se espera que Garland, que se sometió a una cirugía de dedos en junio, esté lista para el campamento de entrenamiento, pero es probable que regrese a la aptitud completa antes de fin de año. Cuando regrese, los Lakers tendrán tres guardias dinámicos en Doncic, Reaves y Garland, todos los cuales pueden anotar en racimos y aterrorizar las defensas en la Conferencia Oeste.
«Los Lakers de Los Ángeles parecen haber extendido su ventana de campeonato durante la próxima década cuando adquirieron Luka Doncic de los Dallas Mavericks la temporada pasada», escribió Shea. «A los 26 años, los Lakers decidieron convertirlo en la nueva cara de la franquicia y construir a su alrededor para esta temporada y más allá. Aunque existe una preocupación en torno a la lesión de Garland, el Banco de los Lakers en el joven de 25 años que regresa cuando regresa. Esto formula un dúo joven dinámico que establece un futuro brillante para Los Ángeles».
Otros analistas también han instado a los Lakers a Cambia el «anillo de anillo» James. Grant Hughes de Bleacher Report nombró a James como uno de los principales candidatos a la línea de comercio para monitorear, señalando que los Lakers pueden no tener más opción que pasar del delantero.
“Aunque su salario de $ 53 millones y su presencia descomunal hacen que los escenarios comerciales sean difíciles, el estado de James como estrella de perturbación de anillo con un contrato expirado requiere que él ser visto seriamente Como candidato para moverse en la fecha límite «, escribió Hughes.
