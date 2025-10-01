La propuesta de comercio de 49ers agrega $ 52 millones en la ventaja: ‘Big actualización’

Un nuevo nombre interesante ha entrado en la refriega como una opción de correr para el pase para el San Francisco 49ers: Santos de Nueva Orleans extremo defensivo Carl Granderson.

Con corredor de pases de estrellas Nick Bosa Abajo durante el año con un ACL desgarrado, ha habido una charla casi constante sobre la necesidad del equipo de reemplazarlo. El equipo intercambió por Bryce Huff en junio, y el novato Mykel Williams ha sido empujado a un papel importante, con YETUR GROSS-MATOS y Sam Okuayinonu completando la rotación mientras Bosa se sienta. No podrán encontrar un intestino que pueda replicar lo que hace Bosa, pero aún podrían usar otro fabricante de diferencia.

John Sigler de Saints Wire reunió una propuesta comercial Eso enviaría a Granderson a San Francisco, un movimiento que cambiaría toda la composición de la línea D de San Francisco.

Están aguantando con un récord de 3-1, pero el San Francisco 49ers podría usar algo de ayuda después de la lesión que terminó la temporada de Nick Bosa ”, escribió Sigler. 49ers están empatados para los cuartos capturas más altas en cuatro juegos (con cinco de ellos). Solo un equipo, el Panteras de Carolinatiene una peor tasa de presión que San Francisco. Granderson sería una gran actualización para ellos. Y con varias selecciones compensatorias en 2026, el 49ers puede permitirse pagar un poco.

49ers Propuesta comercial Lands de Carl Granderson para 2 selecciones futuras

Aquí hay un vistazo a la propuesta comercial completa que Sigler organizó:

Nueva Orleans obtiene: 2026 Tercer- (proyectado No. 93 en general) y selecciones de cuarta ronda (proyectado No. 130)

San Francisco obtiene:

Los 6 pies 5, 261 libras Santos extremo defensivo Tuve una ruptura en 2023 Con 71 tacleadas, 8.5 capturas y 14 tacleadas por pérdida. Lo siguió con 5.5 capturas y 13 éxitos de QB en 17 juegos en 2024.

Esta temporada, se va. Durante cuatro semanas, ya está en 4.5 capturas con 20 tacleadas (seis por pérdida), cinco hits de QB y dos pases defendidos. Granderson gana con longitud y potencia, establece un borde resistente contra la carrera y ha demostrado que puede jugar en múltiples frentes. Esas son cualidades que le gusta al coordinador defensivo Robert Saleh.

Él podría ser el jugador que otros equipos más codician en el Santos Defensa «, agregó Sigler.» Granderson reestructuró su contrato esta temporada baja, por lo que cualquier equipo que cambie por él estaría en el gancho por el salario mínimo el resto de la temporada. También está bajo contrato para 2026 y 2027 con salarios base manejables de $ 10.75 millones cada año. Vale la pena el costo de un ala defensiva inicial con 33 capturas de carrera. Cumplirá 30 años el próximo año «.

Más sobre la viabilidad de esta idea comercial

Granderson está bajo control del equipo debido a la extensión de cuatro años y $ 52 millones que firmó en septiembre de 2023. Santos Garantizado gran parte del dinero temprano, lo que significa que un equipo adquirente asumiría el salario base restante y el futuro efectivo no bono, mientras que Nueva Orleans come el bono de firma prorrateado.

Si el Santos Continúe en espiral y decida convertirse en vendedores, los Niners deberían estar absolutamente interesados. Sería una gran adición este año, y la idea de él y Bosa que trabajan juntos en 2026 y más allá tendría que intrigar a Saleh.

Granderson no es Bosa, ni uno lo es, pero es una ventaja duradera y ascendente que realmente podría darle un impulso a los Niners.