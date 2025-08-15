La propuesta de comercio de 3 equipos ve a Guardia de alta puntuación de terrenos de calor

Ha sido una temporada baja exitosa para el Miami Heat. Pat Riley ha agregado Norman Powell a través del comercio y aterrizó un novato al revés en Kaspar Jakucionis a través del draft de la NBA.

Sin embargo, el Heat todavía se aleja múltiples de ser un equipo contendiente una vez más. Desafortunadamente para el equipo de Erik Spoelstra, Miami puede necesitar separarse de un talento de alta gama para comenzar a reorganizar la lista para un futuro impulso del campeonato.

Una reciente propuesta comercial de tres equipos de Alan Goldsher de «Fantasy on Si» Vería a Miami dar los primeros pasos hacia una rotación nueva.

La idea comercial de Goldsher se ve así:

Los toros reciben: Scottie Barnes

El calor recibe: Coby White, Zach Collins y una selección de draft de primera ronda de 2027 protegida por la lotería de los Bulls.

Raptors recibe: Tyler Herro y una selección de primera ronda de primera ronda protegida de lotería de la primera ronda del calor.

Goldsher enumeró tres razones rápidas por las cuales el calor consideraría hacer este intercambio.

«1: Dado un sistema adecuado, White puede ofrecer una producción similar a la de Herro, y es un año más joven», razonó Goldsher. «2: Collins podría mentor y/o reemplazar a Kel’el Ware, de 21 años, en el medio. 3: Actualmente, Miami no posee una selección de primera ronda de 2027. Problema resuelto».

Herro ha sido un punto brillante para el calor en los últimos años. Es difícil imaginar la franquicia separándose con el ex sexto hombre del año. Sin embargo, su inminente elegibilidad de extensión de contrato podría desempeñar un papel en la toma de decisiones de Riley.

Heat tiene una dura decisión de Tyler Herro

De acuerdo a Insider de la NBA Brett Siegel de ClutchpointsHerro se volverá elegible para una extensión de contrato en octubre. El problema es que Riley ha sido notoriamente reacio a entregar extensiones de contrato, lo que podría llevar a algunas preguntas difíciles.

«Tyler Herro se vuelve elegible para una extensión de tres años por valor de cerca de $ 150 millones con el Miami Heat en octubre antes del comienzo de la temporada 2025-26. Esta es una situación que los equipos están vigilando, ya que Pat Riley siempre ha sido cauteloso con dar extensiones (ver la situación de Jimmy Butler para obtener detalles)», escribió Sigel. «Una decisión de extender o no extender a Herro contará la historia de cómo se ve el calor en el este».

En 77 juegos la temporada pasada, Herro promedió 23.9 puntos, 5.2 rebotes y 5.5 asistencias. Disparó 47.2% desde el campo y 37.5% desde lo profundo. El jugador de 25 años ha asumido un papel importante dentro de la rotación de Erik Spoelstra desde Jimmy Butler Dejó la franquicia. Es poco probable que quiera perder a un contribuyente clave que todavía está a unos años de su mejor momento.

Coby White es un contrato que expira

Si la elegibilidad de extensión de Herro es un punto de conflicto para Riley, agregar blanco tendría poco sentido. La antigua selección de lotería está entrando en el último año de su contrato actual. Se convertirá en un agente libre sin restricciones el próximo verano. Además, sus actuaciones en las últimas dos temporadas sin duda significarán que debe un aumento salarial.

Por lo tanto, la idea comercial de Goldsher vería el calor de un problema de contrato futuro para uno más inmediato. Es por la razón por la cual es poco probable que Miami entretenga esa idea. En verdad, renunciar a Herro probablemente sería parte de un acuerdo de superestrella, no un movimiento lateral para agregar una futura selección de draft que no se puede usar en la lotería.

Y por esa razón, no debemos esperar ver que el calor ingrese a un intercambio con el tipo de marco que se está propuestos. Herro es demasiado importante para lo que Miami está tratando de hacer, y a menos que el regreso sea una superestrella genuina, renunciar a él tiene poco o no sentido.