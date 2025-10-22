La propuesta de cambio de los Broncos aterriza a Joel Bitonio de los Browns

El Broncos de Denver tengo un desempeño sólido del ex agente libre no reclutado y titular suplente Alex Palczewski en la semana 7, pero aún podría haber un intercambio en orden antes de la fecha límite.

un objetivo como Joel Bitonio del marrones de cleveland Perfiles entre las opciones potenciales más caras, pero también es una de las mejores. Lo más importante es que la trayectoria actual de los Browns podría dejarlo disponible antes de que pase la fecha límite.

Bitonio también tiene vínculos con la plantilla actual de los Broncos.

Propuesta de intercambio deportivo pesado envía a Joel Bitonio a los Broncos

Los Broncos buscan esperar el momento hasta ser guardia izquierdo titular Ben poderes regresa de un bíceps desgarrado, esperan, en diciembre. Mike Klis de 9News mencionó a Bitonio entre otras opciones potenciales para los Broncos antes de la fecha límite de cambios en un artículo publicado el 21 de octubre.

Esta propuesta comercial de Heavy Sports es solo por debajo del capital del draft de cuarta ronda el Osos de chicago enviado al Jefes de Kansas City para el cuatro veces campeón del Super Bowl Joe Thuney esta primavera pasada.

Los Broncos obtienen:

Los marrones obtienen:

Selección de cuarta ronda de 2026 (a través de DEN o NO)

Bitonio ha sido siete veces Pro Bowler y dos veces All-Pro del Primer Equipo.

También ha sido duradero, registrando temporadas regulares completas en ocho de sus 11 temporadas anteriores en el NFL.

Bitonio está a punto de expirar contrato de tres años y 48 millones de dólaresy ha ganado 92,1 millones de dólares en su carrera. Klis señaló que su salario “elevado” ($11,9 millones en el tope salarial en 2025) podría necesitar una revisión. Los Broncos tienen 4,7 millones de dólares en espacio, por encima de la gorra.

Browns OG Joel Bitonio llamado potencial apto para los Broncos

De los cinco guardias con al menos 488 jugadas como Bitonio ha registrado en lo que va de la temporada, obtuvo la mejor protección de pase, bloqueo terrestre y calificaciones ofensivas. de Enfoque de fútbol profesional.

«Tiene 34 años, ha sido titular durante 12 años, todos con los Browns». Klis escribió. «Sería un jugador ideal para alquilar por un año. Es buen amigo del tackle izquierdo de los Broncos. Garett Bollesuna relación construida al tener los mismos representantes de la agencia. Un jugador de la talla de Bitonio bien podría tener voz y voto en un posible intercambio, pero la oportunidad de jugar para un equipo probable de playoffs podría ser atractiva para un jugador que se acerca al final de su carrera”.

Guardia de los Santos de Nueva Orleans Trevor Penning es una de las otras opciones, junto con Juan Simpson del Jets de Nueva York, Jon Runyan Jr. del Gigantes de Nueva York, Cardenales de Arizona veterano Evan Browny ex titular de los Broncos Dalton Risnerahora de la Bengals de Cincinnati.

Risner es considerado una posibilidad remota para la consideración de los Broncos, y mucho menos para un acuerdo con ellos.

Los Broncos tienen opciones antes de la fecha límite

Klis también llamado Nick Allegretti del Comandantes de Washington y Andres Vorhees del Cuervos de Baltimore.

Todas las opciones tienen experiencia inicial. Algunos son titulares en sus equipos actuales, lo que podría hacerlos más reacios a realizar cambios. Ahí es donde los juegos restantes antes de la fecha límite de cambios son críticos para todos los equipos, incluidos los Broncos.

Palcewski, mientras tanto, jugó bien en su debut como guardia izquierdo titular de los Broncos en la Semana 7.

Cómo actúa Palczewski en su bis contra el vaqueros de dallas en la Semana 8 influirá en gran medida en cómo los Broncos se acercan a la fecha límite de cambios, que es el 4 de noviembre.