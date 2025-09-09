La propuesta de Ahmad Dhani de la Cámara de Representantes de la Ley Anti Flexing

Yakarta, Viva – Miembro DPR RI Facción del partido Gerindra, Ahmad Dhani Proponer un anti-ley flexión para ser discutido en el DPR ri. Esta propuesta fue entregada para que no hubiera más funcionarios que se mostraron sin empatía a la gente.

Esto fue transmitido por Ahmad Dhani después de asistir a una reunión cerrada entre el Presidente de la República de Indonesia y el Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto Con miembros y líderes del Parlamento de la Facción Gerindra en Jalan Kertanegara IV, South Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025 por la noche.

«Le propongo al liderazgo, Bang Dasco, que debe haber una ley anti-flexión, como en China y Bang Dasco, acordó. Con suerte, comisioné la ley contra la flexión para que los indonesios ya no se flexionen», dijo Ahmad Dhani a los periodistas, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Ahmad Dhani explicó, propuso la ley anti flexible después de escuchar las instrucciones y los mensajes de Prabowo.

Prabowo le pidió a todos sus cuadros que mantuvieran orales y comportamientos, no arrogantes y no flexionados.

«El Sr. Prabowo sugirió que el miembro del DPR de Gerindra no debería estar flexionando», dijo.

Ahmad Dhani también respondió bien. También admitió que hasta ahora nunca había estado flexionando mientras era un funcionario.

«También soy sí. Sí, nunca me flexiono, ¿verdad?» Concluyó Ahmad Dhani.