Dos veces MVP de la NBA Giannis antetokounmpo se espera ampliamente que comience la temporada 2025-26 en un Milwaukee Bucks Uniforme, pero existe una creciente incertidumbre sobre su futuro con la franquicia.

A la luz de los rumores, Mundo de la fadeaway propuso una idea exitosa que enviaría a Antetokounmpo a los Atlanta Hawks a cambio de un gran recorrido de jugadores jóvenes y activos de draft que ayudarán a los Bucks a acelerar su reconstrucción.

Hawks recibiría: Giannis antetokounmpo

Los dólares recibirían: Jalen Johnson, Zaccharie risacherCelección de primera ronda 2026 (más favorable de MIL/NOP), selección de primera ronda 2027 (menos favorable de MIL/NOP), selección de primera ronda 2029 (ATL), 2031 Pick de primera ronda (ATL)

En Johnson, una de las estrellas en ascenso más rápidas en la NBA, y Risacher, la selección general número 1 en el draft del año pasado, los Bucks recibirán dos bloques fundamentales para convertir la página de la era de Giannis. Además, cuatro selecciones de primera ronda también deberán satisfacer el deseo de Milwaukee de volverse joven y entrar en una nueva era durante la próxima década más o menos.

Cómo el comercio ayuda a Milwaukee

«Si bien Johnson y Risacher son activos valiosos, son las selecciones de draft las que bien podrían sellar el acuerdo», se lee en el artículo. «Los Bucks recuperarían el control de su selección de primera ronda de 2026, lo que les permitiría alaborar la próxima temporada. No obtienen el control total de su selección de primera ronda de 2027, pero es poco probable que los pelícanos de Nueva Orleans sean tan buenos para lastimarlos demasiado.

«Agregue dos selecciones de primera ronda de Future Hawks más, y esta es una oferta bastante buena».

En cuanto a los Hawks, podrán emparejar Antetokounmpo con Trae Young, Dyson Daniels, Kristaps Porzingis y Nickeil Alexander-Walker, creando una lista veterana que podría estar lista para competir por un campeonato de la NBA de inmediato.

«La temporada baja de los Hawks los llevó a que se consideraran un caballo oscuro en el este, y adquirir Antetokounmpo los convertiría en los favoritos».

«Hay mucho que gustar aquí, pero la profundidad y el disparo externo serían pequeñas preocupaciones. Si los Hawks también pueden abordar esos problemas, es difícil ver cómo cualquiera en el este los detendría la próxima temporada».

Giannis, ¿Bucks en una encrucijada?

A pesar de que los dólares han mantenido que no tienen intención de intercambiar Giannis Antetokounmpo, existe una creciente creencia de que las dos partes están en una encrucijada.

De acuerdo a Shams Charania de ESPNAntetokounmpo y los Bucks siguen involucrados en «conversaciones muy reales» sobre su futuro en el futuro.

«Estamos parados aquí, es el 4 de agosto. Las fuentes me dicen que todavía no hay nada en piedra sobre si Giannis Antetokounmpo se quedará en Milwaukee o si se irá». Charania dijo en «Levántate» de ESPN el 4 de agosto. «Y así, él continuará evaluando su futuro.

«Le informé a mediados de mayo que está evaluando si su mejor ajuste está en Milwaukee o está en otro lugar. Y ese proceso continúa. ¿Ha habido algunas conversaciones muy reales durante la semana pasada más o menos. La pregunta constante que Giannis tiene, sin embargo, es» ¿Puedo ganar un campeonato con esta lista? Quiere ganar un segundo campeonato.