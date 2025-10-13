La propuesta comercial de los Eagles cambia a Kelee Ringo por el cuatro veces Pro Bowl CB

El Águilas de Filadelfia No lo hacen y el gerente general Howie Roseman no tienden a quedarse cruzados de brazos cuando ven una debilidad, y seis semanas después de la temporada 2025, hay un punto débil bastante evidente.

El rastreador de necesidades comerciales de NFL.com incluye al esquinero como la mayor prioridad de Filadelfia al ingresar a la Semana 6, y eso fue antes destacado de segundo año Quinyon Mitchell salió de la derrota del jueves por la noche por 34-17 ante el Gigantes de Nueva York con una lesión en el tendón de la corva.

Adora’ Jackson ya ha sido enviado a la banca una vez, y fueron rigoHa tenido problemas en el lado izquierdo en sus salidas. Es por eso marrones de cleveland Esquina del Pro Bowl Denzel Ward debería estar en lo más alto de la lista de deseos de Roseman. El marrones ha perdido tres juegos consecutivos y actualmente se encuentra en la parte inferior de la AFC Norte con una marca de 1-5.

¿Eso significa que estarían dispuestos a cambiar a Ward y otras estrellas de alto perfil pronto? Tal vez, tal vez no, pero Roseman debería estar desgastando las líneas telefónicas de Cleveland.

Agregar a Ward a la secundaria cambiaría las reglas del juego para Filadelfia

Ward, la cuarta selección general de Cleveland en 2018, ha obtenido cuatro nominaciones al Pro Bowl (2018, 2021, 2023 y 2024) a lo largo de sus ocho años de carrera. A sus 28 años, todavía está en su mejor momento y no ha mostrado signos de desaceleración.

En seis partidos en lo que va de temporada, Ward tiene 17 tacleadas en total (13 en solitario), cinco pases desviados y una intercepción. Viene de una campaña de 2024 en la que lideró la NFL en pases desviados (19), y tiene 18 intercepciones a lo largo de su carrera. Ha sido consistente y confiable, y encajaría perfectamente en Filadelfia.

La defensa de Vic Fangio no es complicada de entender desde la perspectiva de un esquinero: limita las jugadas explosivas, se comunica bien, taclea en el espacio y gana uno contra uno cuando es necesario. Ward puede hacer todo eso y más. Es conocido por sus agudos instintos en la cobertura, y tenerlo frente a Mitchell le permitiría a Fangio confiar en sus esquinas de forma aislada y ser más creativo con sus rotaciones de seguridad y miradas de presión.

¿Cuánto podría costarle a los Philadelphia Eagles un intercambio por el CB Denzel Ward?

No estamos diciendo que cambiar por Ward sea barato. Él está en medio del extensión de cinco años y 100,5 millones de dólares firmó en 2022, con 71,25 millones de dólares garantizados. El marrones reestructuró parte de ese acuerdo este verano, lo que redujo su tope salarial para 2025 a $14.8 millones, pero también aumentó el dinero muerto que llevarían si fuera canjeado.

Eso significa que Cleveland necesitaría un retorno significativo y Filadelfia tendría que estar dispuesto a pagarlo.

Hay señales de que marrones al menos podría escuchar. Ya han reorganizado su sala de bancos centrales este mes negociando Greg Newsome para Tyson Campbell, y no han mostrado signos de estar bien este año. Ward no está en el bloque de cambios, per se, pero es una de las pocas piezas que podría generarle a Cleveland una ganancia sustancial si deciden realizar una venta de liquidación.

Un intercambio que tenga sentido para ambas partes podría verse así:

Águilas recibir: Denzel Ward y una selección de sexta ronda de 2027

marrones recibir: una selección de segunda ronda de 2026, una selección de tercera ronda condicional de 2027 que se actualiza a una segunda si Ward alcanza ciertos puntos de referencia de snap o INT, y CB Kelee Ringo

Devolver a Ringo en un intercambio le daría al marrones un rincón joven con quien trabajar en ausencia de Ward, y un futuro jugador de segunda ronda con potencial para otra selección de segunda ronda si se cumplen ciertos incentivos se siente como una compensación adecuada para un intercambio como este.

No hay duda de que Ward le daría un gran impulso a la secundaria de Fangio. Las únicas preguntas son si Roseman quiere gastar tanto y si el marrones estaría dispuesto a trasladarlo.