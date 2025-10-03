La propuesta comercial de los Cowboys trae $ 54 millones de Dolphins Pro Bowler

El Miami DolphinsSi no querían vender, obtuve una victoria muy necesaria el lunes por la noche del fútbol contra el Jets de Nueva York. Mientras el Delfines son 1-3 y no han jugado bien, ha habido algunos momentos en los que parecen ser un equipo decente.

Sin embargo, dado el Delfines No están en condiciones de competir y podrían vender en la fecha límite, los jugadores comerciales podrían tener sentido. Si eso sucede, el Dallas Cowboys podría beneficiarse de ello.

Matt Verderame de Sports Illustrated propuso un trato entre los delfines y VaquerosLo que enviaría a Edge Bradley Chubb a Dallas para una selección condicional de quinta ronda.

¿Podrían los Cowboys buscar mejorar su pase? La pregunta para los Dallas Cowboys se reducirá a lo que el Miami Dolphins quiero hacer. Si continúan perdiendo juegos, no hay muchas razones para mantener una presencia veterana como Chubb en la lista. Ha tratado con algunas lesiones en el pasado, incluida una ACL desgarrada, que lo sacó para todo 2024. Sin embargo, cuando está sano, es muy bueno y sería una gran presencia para el Vaqueros‘Defensa. Al examinar si los delfines se mudaban de él, Matt Barrows del atletismo escribió que es posible que pueda ser un pretendiente para el San Francisco 49ers. Mientras que es un equipo diferente, es importante saber que podría estar disponible. Cachero, Miami Dolphins. El Delfines Parece que se están acercando al modo de venta de fuego. Chubb, de 29 años, se perdió todo 2024 después de una ACL desgarrada (la tercera de su carrera) al final de la temporada 2023, pero ya tiene tres capturas esta temporada. Proporcionaría una presencia veterana que los 49ers extrañarán durante la ausencia de Bosa «. Barrows escribió. Los vaqueros apoyarán la temporada de los delfines para fracasar

El Miami Dolphins ‘La temporada está en soporte vital. Si el Dallas Cowboys Quiero un jugador como Chubb u otros, los necesitan para luchar y perder juegos. Chris Perkins, del South Florida Sun Sentinel, escribió antes del partido del lunes que si el Delfines Continúa perdiendo, el tanque completo podría estar en juego.

«Es solo la semana 4, así que es demasiado pronto para comenzar a hablar de renunciar a la temporada. Pero sí, el Delfines Se derrumbó en 2019 para el mariscal de campo Tua Tagovailoa en 2020, por lo que tendría sentido que considerarían hacer lo mismo para su sucesor. Pero es demasiado pronto para pensar en eso.