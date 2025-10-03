La propuesta comercial de los Cowboys trae $ 54 millones de Dolphins Pro Bowler

El Miami DolphinsSi no querían vender, obtuve una victoria muy necesaria el lunes por la noche del fútbol contra el Jets de Nueva York. Mientras el Delfines son 1-3 y no han jugado bien, ha habido algunos momentos en los que parecen ser un equipo decente.
Sin embargo, dado el Delfines No están en condiciones de competir y podrían vender en la fecha límite, los jugadores comerciales podrían tener sentido. Si eso sucede, el Dallas Cowboys podría beneficiarse de ello.
Matt Verderame de Sports Illustrated propuso un trato entre los delfines y VaquerosLo que enviaría a Edge Bradley Chubb a Dallas para una selección condicional de quinta ronda.
«La ofensiva de los Cowboys ha sido lo suficientemente buena como para mantener a este equipo competitivo a pesar de las horrendas actuaciones defensivas. A continuación. EmpacadoresSería un logro monumental para el propietario del equipo Jerry Jones si su equipo avanza a la postemporada meses después de intercambiar Micah Parsons a Green Bay.
«Llegar a los playoffs es poco probable sin que la defensa muestre cierta mejora. Vaqueros Necesita desesperadamente ayuda de pase, y los delfines tienen un excedente en la posición. Chubb, de 29 años, está en medio de una impresionante temporada de regreso después de superar múltiples lesiones significativas. Puede que nunca recupere su mejor forma, pero con tres capturas esta temporada, está claro que sigue siendo un corredor de pases de calidad «. El escribió.
¿Podrían los Cowboys buscar mejorar su pase?
La pregunta para los Dallas Cowboys se reducirá a lo que el Miami Dolphins quiero hacer. Si continúan perdiendo juegos, no hay muchas razones para mantener una presencia veterana como Chubb en la lista.
Ha tratado con algunas lesiones en el pasado, incluida una ACL desgarrada, que lo sacó para todo 2024.
Sin embargo, cuando está sano, es muy bueno y sería una gran presencia para el Vaqueros‘Defensa.
Al examinar si los delfines se mudaban de él, Matt Barrows del atletismo escribió que es posible que pueda ser un pretendiente para el San Francisco 49ers. Mientras que es un equipo diferente, es importante saber que podría estar disponible.
Cachero, Miami Dolphins. El Delfines Parece que se están acercando al modo de venta de fuego. Chubb, de 29 años, se perdió todo 2024 después de una ACL desgarrada (la tercera de su carrera) al final de la temporada 2023, pero ya tiene tres capturas esta temporada. Proporcionaría una presencia veterana que los 49ers extrañarán durante la ausencia de Bosa «. Barrows escribió.
Los vaqueros apoyarán la temporada de los delfines para fracasar
Jon Conahan Cubre la NBA y la NFL para Heavy.com. Desde 2019, su cobertura deportiva ha aparecido en Sports Illustrated, OddsChecker, Clutchpoints y Sportskeeda. Más sobre Jon Conahan
