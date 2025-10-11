La propuesta comercial de los Cowboys consigue el reciente RB de los Raiders de 1,000 yardas

El vaqueros de dallas El backfield se ve un poco diferente ahora que Miles Sanders es hecho para el año.

Javonte Williams ha estado en llamas para comenzar la temporada, y actualmente está tercero en general en la NFL en yardas terrestres de cara a la Semana 6 (447). Sanders fue el El segundo mejor corredor de los Cowboys detrás de él (117 yardas y un touchdown), mientras que QB Dak Prescott es el tercer corredor líder del equipo.

Dado que el novato Jaydon Blue y el fullback Hunter Luepke son los únicos otros RB que registraron acarreos este año (tienen cinco acarreos en total entre ellos), Dallas debería explorar absolutamente sus opciones de RB antes de la fecha límite de cambios.

Creemos que los Raiders corren hacia atrás Raheem Mostertquien esta sentado detras ashon jeanty en la tabla de profundidad, sería una gran elección.

Una mirada retrospectiva a la carrera de Mostert en la NFL hasta ahora

Mostert, de 33 años, firmó un contrato de un año con Las Vegas en marzo después de su salida de Miami. Su tope salarial es de sólo $1.6 millones en 2025, lo cual es una de las razones por las que es una opción comercial tan atractiva: no tendría un contrato enorme y no costaría mucho en capital de draft.

Ya pasó su mejor momento, pero todavía está produciendo, y pocos corredores activos tienen un legado de postemporada tan memorable como el de Mostert. Explotó para 220 yardas terrestres. y cuatro touchdowns en el Juego de Campeonato de la NFC 2019 mientras estaba con el 49ers. Eso tampoco fue algo aislado.

Superó las 1,000 yardas terrestres y lideró la liga con 21 touchdowns totales en 2023, lo que demuestra que incluso cuando tiene 30 años, sigue siendo un corredor capaz de marcar la diferencia.

Su situación actual en Las Vegas también lo convierte en un candidato lógico para un intercambio. La carga de trabajo de Mostert ha sido liviana en cinco juegos (tiene solo 11 acarreos para 84 yardas, pero promedia la friolera de 7.6 yardas por acarreo) ya que los Raiders han priorizado a la selección general número 6, Jeanty. Si un contendiente llama con una selección del Día 3, los Raiders tendrían pocas razones para decir que no.

La propuesta comercial de los Cowboys envía al RB Raheem Mostert a Dallas para la selección de sexta ronda

Raheem Mostert SE SUELTA para 38 yardas 💨

A los Cowboys realmente les vendría bien contar con el talento de Mostert, y probablemente buscarán aumentar su espacio de RB pronto.

«La pérdida de Sanders deja a los Cowboys bastante débiles en la posición, con solo el fullback Hunter Luepke y el escuadrón de práctica Malik Davis detrás de Williams y Blue. El novato Phil Mafah permanece en la reserva de lesionados a corto plazo y aún no ha llegado a su primer juego de temporada regular». Todd Brock de Cowboys Wire escribió el 10 de octubre.

«La fecha límite de cambios de la NFL es el 4 de noviembre; es muy posible que salir y hacer un movimiento para un portador de pelota experimentado se haya convertido en una prioridad para los Cowboys, ya que tienen un récord muy frágil de 2-2-1».

En 1-4, Las Vegas tiende a convertirse en vendedor a medida que se acerca la fecha límite para realizar cambios. Parece probable mover a un jugador de 33 años con un contrato vencido por capital de ronda media o tardía, especialmente considerando que Mostert ha sido un rasguño saludable en algunos momentos esta temporada.

Entonces, ¿cuánto podría costarles a los Cowboys un canje por Mostert? Creemos que una selección condicional de sexta ronda de 2026 que pasaría a una quinta según el conteo de jugadas o las yardas ganadas sería suficiente.

Agregar a Mostert no resolverá todo para los Cowboys, pero les daría una opción sólida de RB2 detrás de Williams, junto con un jugador probado en la postemporada.