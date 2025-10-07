La propuesta comercial de Eagles envía a Jets de 26 años de Elite Edge a Philly

El Filadelfia Eagles No tenga un problema de pase de pase per se, pero el frente defensivo de Vic Fangio ha perdido parte de su mordida, con lesiones que golpean la rotación con fuerza.

A través de cinco juegos, la defensa de Philly ha acumulado solo siete capturas, que es empatado para el tercer total más bajo en la liga. Ahora saliendo de su primera derrota de la temporada, la Águilas Tener poco más de tres semanas para explorar el mercado comercial antes de que llegue la fecha límite el 4 de noviembre.

Considerando cómo van las cosas en Nueva York con el 0-5 Chorros En este momento, no le haría daño a los Eagles GM Howie Roseman darles una llamada sobre un intercambio Will McDonald. El corredor de borde de segundo año no sería barato, pero él sería un cambio absoluto para un juego para un Águilas Defensa que realmente podría usar un impulso de su DES.

McDonald, la primera ronda de la primera ronda de los Jets, tiene rasgos durante días: tiene 6 pies 4 pulgadas, 245 libras, con brazos largos y una habilidad extraña para convertirse en Gumby cuando está bloqueado. El Chorros Es muy probable que quiera mantenerlo, pero pueden estar teniendo una venta de incendios muy pronto. Eso solo debería poner a Roseman en la línea.

Por qué los Philadelphia Eagles deberían intentar cambiar por NY Jets de Will McDonald

La temporada de novato de McDonald fue tranquila. Terminó con 3.0 capturas, un balón suelto forzado y cinco hits de QB en 15 juegos (sin aperturas), pero tuvo un avance al año siguiente en 2024. La temporada pasada, tuvo 10.5 capturas, 11 tacleadas por pérdida, dos perdones forzados y 24 éxitos de QB en 17 juegos (15 inicios). Durante las primeras cinco semanas de 2025, tiene 2.0 capturas.

Su contrato lo hace aún más atractivo. McDonald está encerrado en un acuerdo de novato hasta 2026, y el Chorros todavía controla su opción de quinto año para 2027. Con los Eagles ya repartiendo ofertas de gran dinero para Jalen duele, AJ Brown y otros, él sería una adición ideal, como Tiene éxitos de capitalización de $ 4.5 millones y $ 5 millones en 2025 y 2026, respectivamente.

El Águilas También realmente necesito un tono de tono en este momento. Nolan Smith está en reserva lesionada, Ogbo Okoronkwo ha luchado por mantenerse saludable y Sesión de Azeez es bastante promedio. Bryce Huff – El Big Swing and Miss del año pasado – fue tratado a los 49ers en junio.

Desde un punto de vista en forma, McDonald siente que fue construido para el esquema de Fangio. Puede jugar de par en par y ganar rápido, y obligaría a otros equipos a planificar el juego por su mera presencia. Con Jalen Carter y Jordan Davis Colapsando el medio, McDonald podría volar fuera del borde.

¿Qué podría costar un comercio como este costar a los Eagles?

No hay duda de que un talento como McDonald tiene un precio. Los intercambios recientes que podrían ser comparables incluyen Montez sudor Costar una segunda ronda y Brian Burns trayendo de vuelta un segundo y quinto antes de firmar a largo plazo. McDonald es más joven, más barato y bajo control durante múltiples temporadas, por lo que el Chorros No lo dejará ir por una selección del día 2.

Una oferta realista puede verse así: Filadelfia envía una selección de segunda ronda de 2026 más un tercio condicional de 2027 que se convirtió en un segundo si McDonald registra los saqueos 8.0 o juega el 60% de las instantáneas defensivas del equipo en las próximas dos temporadas. Esa estructura protege a las águilas y aún da el Chorros Alguna compensación sólida.

En dirección a la Semana 6, la NFC permanece abierta. Roseman ha hecho una carrera al hacer movimientos que pocos vieron venir, y esto ciertamente calificaría. Sin embargo, ya sea McDonald o alguien más, el Águilas Debe abordar sus necesidades en el borde, Stat.