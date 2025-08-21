La proposición comercial de los proyectos de ley los lleva a la antigua primera ronda QB

El Bills de búfalo‘sala de mariscal de campo detrás Josh Allen ha parecido un poco poco inspirador esta temporada baja.

El grupo está encabezado por ex Bears de Chicago Tercera selección general, Mitchell Trubiskyy Jets de Nueva York favorito de los fanáticos, Mike White. Ambos quarterbacks ha sido previsto no hacer la lista de 53 hombres Por varios puntos de venta esta temporada baja, y ambos han mostrado capacidades decentes en la carrera por el papel de QB2.

Sin embargo, en lugar de mantener ambos, en esta propuesta comercial, los proyectos de ley piensan fuera de la caja y realizan un intercambio para un ex mariscal de campo muy promocionado cuyo stock está en su tiempo después de perder su papel como titular antes de la temporada 2025: la persona que llama la señal de la señal de Indianapolis Colts, Anthony Richardson.

Richardson no ha pateado en la forma en que el entrenador en jefe de los Colts, Shane Steichen, y el gerente general, Chris Ballard, habrían esperado cuándo lo reclutaron con la cuarta selección general en abril de 2023. Y al entregar las riendas de QB1 al ex gigante, Daniel JonesLa organización podría estar comenzando el proceso de despedirse del antiguo producto de Miami.

Anthony Richardson no fue bien utilizado en Indianápolis

Para prefacio, esto es no un reemplazo previsto para Josh AllenSi eso no estuviera claro de inmediato. Allen todavía tiene 20 años, acabando de cumplir 29 años en mayo, y con suerte para los fanáticos de los Bills tiene más de media década, y posiblemente uno completo, queda de producción de alto nivel en la liga.

Pero a Richardson todavía le quedan dos años más en su trato: tres en el escenario ahora individual que un equipo recoge su quinto año de opción la próxima primavera. Y él tiene, como los evaluadores vieron cuando salió de la universidad hace poco más de dos años, un cantidad excepcional de talento físico en bruto.

Una organización como Indianápolis, que no lo dejó sentarse durante un año detrás de un veterano experimentado, aunque pasó la mayor parte de su temporada de novato con un esguince de AC en el hombro, no logró cosechar su extraordinaria cantidad de potencial en el juego de Elite QB.

Buffalo podría ser el lugar ideal para que Richardson se desarrolle

Búfalo; Una de las organizaciones mejor dirigidas en el fútbol, ​​y con un veterano, mariscal de campo de élite y un entrenador en jefe muy respetado ya en su lugar; es un lugar perfecto para Richardson.

El Colt puede pasar los próximos dos años aprendiendo detrás de Allen y mejorando sus fundamentos con un impresionante coordinador ofensivo, Joe Brady, otorgándose una copia de seguridad potencialmente muy alta antes de que los Bills lo intercambien a un equipo de mariscal de campo necesario, obtengan una selección compensatoria de ronda media, o lo firmen con un acuerdo de QB2 de años múltiple.

Un intercambio para Richardson no le otorga inmediatamente a Buffalo una de las opciones antes mencionadas, pero como equipos como los Packers han visto una y otra vez, colocando mariscales de campo naturalmente talentosos en situaciones buenas con modelos a seguir exitosos para aprender es una de las formas más seguras de convertir un QB universitario en un calibre de alto calibre NFL Llamadora de señal.

La compensación no está inmediatamente clara, aunque Fuentes que hablan con Jeremy Fowler sugiere que podría equivaler a un acuerdo que se asemeja al cuarto ronda que el Dallas Cowboys Renunció para el quarterback, Trey lance en 2023.

Los billetes de búfalo reciben: Anthony Richardson, 2026 Séptima ronda.

Indianapolis Colts recibe: 2027 Pick de cuarta ronda.