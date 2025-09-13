La propiedad fue saqueada, ¿Eko Patrio renunció a la política?

VIVA -Calando a fines de agosto de 2025, Indonesia experimentó una ola de protestas masivas provocadas por la insatisfacción pública con el desempeño de varios miembros. DPR RI. Uno de los eventos máximos de la escalada de esta ira es el incidente saqueador que le sucedió a la residencia de Eko Hendro Purnomo, o mejor conocido como Eko PatrioMiembros de DPR de la facción del Partido Nacional del Mandato (PAN).

Este evento no solo refleja la ira del público, sino que también destaca las tensiones sociales y políticas que culminan en medio de varios temas nacionales, como la desigualdad económica, la corrupción y las políticas controvertidas que no se consideran en favor de las personas.

Para el propio Eko Patrio, este incidente se convirtió en un fuerte golpe, tanto en términos de material como de reputación. Aunque no hubo muertes, se estimó que las pérdidas materiales alcanzaron miles de millones de rupias.

Sin mencionar que Eko Patrio también fue desactivado de la fiesta para que solo pudiera rendirse.

«Dejaré el negocio a los partidos políticos, no me he ocupado de los demás. Para mí, lo importante ahora es que estoy cerca de mi familia, soy Lillahita’ala, lo dejo todo como miembro del Consejo o qué, lo presento a mi cetum, el Sr. Zulkifli Hasan», dijo Eko Patrio, cuando me metí en la policía de Jakarta Metropolitan, el Sr. Zulkifli.

No solo Eko Patrio estaba desfavorecido sino todos los miembros de la familia. Incluso el hijo de Eko Patrio fue traumatizado debido al incidente de saqueo. En la actualidad, Eko Patrio no quiere preocuparse por los problemas políticos porque para él la salud mental de sus hijos y su esposa es mucho más importante.

«Ahora quiero mejorar aún más la psicológica de mis hijos, mejorar la psicológica de mi esposa, creo que es más importante, todos se centran en la familia», explicó.

No algunas pérdidas sufridas por Eko Patrio y su familia después del saqueo. No solo los artículos de lujo y valiosos que fueron saqueados, incluso la ropa de los niños también estaba agotada.

De hecho, la casa de lujo es el resultado del arduo trabajo de Eko Patrio durante décadas de trabajo y lucha en el mundo del entretenimiento, no del todo de los salarios como miembros del Parlamento Indonesio.

Desafortunadamente, Eko Patrio puede hacer mucho. Ahora, trató de aceptar sinceramente la realidad después de que la condición de su casa fuera saqueada por las masas. También trató de mejorarse para poder convertirse en una mejor persona.

«Cuando hablo sinceramente, por supuesto, el comienzo del principio hay una sensación de decepción, pero ahora, dejo que todo se vaya, quiero reflexionar sobre mí mismo. Tal vez está decepcionado, etc., pero está bien», agregó.