La promoción de Justin Crawford podría significar el final para la apuesta de temporada baja

Mientras que un jugador de los Filis pronto podría estar haciendo su tan esperado debut en las Grandes Ligas, otro podría ver que su carrera se enfrentaba a un futuro incierto.

Desde que comenzó la temporada 2025, el Filis de Filadelfia han estado obteniendo resultados subestándares de sus jardineros. Es realmente sorprendente, sin mencionar un testimonio de la grandeza del equipo en las otras posiciones, que los Filis han construido una ventaja de 6 juegos En la Liga Nacional East, así como en el segundo mejor récord en general en la Liga Nacional, a pesar de los números bastante horribles de las tres posiciones de campo.

Simplemente mastice esto por un momento: los Phillies lideran las Grandes Ligas de Béisbol en Total de las victorias por encima del reemplazo (12.8) En todas las posiciones, pero ocupa el puesto 20 en el jardín central (-0.3), 25 en el campo izquierdo (-1.3) y el 27º en el campo derecho (-2.6).

Durante toda la temporada, los fanáticos de los Filis se han lamentado las deficiencias obviasasí como la negativa de la organización a solucionar el problema, como se indicó sucintamente en Este comentario a una publicación de Reddit desde el principio de la temporada.

«Es bastante notable que el equipo haya logrado tener éxito a pesar de un campo tan horrible. Los Filis son sextos en carreras anotadas (ahora noveno en general, quinto en la Liga Nacional) A pesar de obtener muy poca producción de un área, normalmente debería obtener mucho.

«Es algo que ha sido un problema por un tiempo y debe abordarse seriamente pronto. No podemos seguir tratando de juntar los restos, necesitamos sólidos jugadores todos los días allí en algún momento».

El analista de MLB estima que Justin Crawford llama a solo unos días de distancia

Quizás lo más importante de todos es que los Filis ya tengo un jugador sólido cotidiano Listo para conectarse al jardín, pero el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, simplemente no hará el movimiento. Sin embargo, es posible que no pueda aguantar mucho más.

Abajo en Triple-A Lehigh Valley, Justin Crawford ha estado rastrillando absolutamente durante toda la temporada. El Prospectivo No. 3 En el sistema Filis, Crawford ha publicado una línea de corte de .330/.414/.437 en 94 juegos. El esta actualmente segundo en la liga internacional en promedio de bateo, y también es segundo en ambas carreras anotadas (71) y bases robadas (36).

«Me siento listo», dijo el hijo del ex jugador de leve, Carl Crawford Su eventual llamada al espectáculo. “Obviamente, lo saben mejor, y cada vez que deciden tomar esa decisión es cuando la toman.

«Pero me siento bien, y siento que solo tengo que continuar apareciendo todos los días y seguir haciendo lo que hago y quedarme en el momento, lo más importante».

Filis agregando que Justin Crawford puede forzar la liberación de Max Kepler

Según Steve Adams, de los rumores comerciales de MLB, Crawford pronto puede aparecer en Citizens Bank Park.

Durante la conversación del martes con los lectores, se le preguntó a Adams sobre el potencial de que Crawford llamara el viernes. El 15 de agosto es el primer día de la temporada en que los jugadores pueden ser promovidos a las ligas mayores y aún conservar el estado de novato para 2026, y Adams dijo que espera que Filadelfia mencione al jugador de 21 años una vez que esa fecha de corte de novato haya pasado.

Desafortunadamente, dejar espacio para Crawford podría significar la pérdida de un trabajo para otra persona en la lista, y Adams dijo que hay un candidato bastante obvio para eso.

«Me imagino que los Filis solo DFA [Max] Kepler Una vez que deciden traer a Crawford «, supuso Adams.» No ha sido una buena opción. Nadie va a reclamar el resto del contrato, por supuesto, por lo que sería liberado en ese escenario «.

En pocas palabras, ha sido una temporada desastrosa en Filadelfia para Kepler, de 32 años. Firmado en diciembre a un contrato de un año, $ 10 millonesKepler luchó desde el principio, recortando .206/.296/.366 a pesar de tener una amplia oportunidad para no ser seguido como el principal jardinero izquierdo del equipo.

Pero tal es la vida en las grandes ligas de béisbol.