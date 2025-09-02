La prometida de Travis Kelce, Taylor Swift, realiza una compra de $ 35 millones: Informe

Antes de Jefes de Kansas City tomar el Chargers de Los Ángeles para su primer partido de la temporada 2025, ala cerrada Travis Kelce y Taylor Swift anunció su compromiso con el mundo.

Mientras la famosa pareja se prepara para casarse, TMZ confirmado Todavía se han mudado oficialmente juntos. «Si bien Taylor y Travis tienen sus propias excavaciones, no hay un nido de amor conjunto actual en papel … al menos aún no», informó la salida.

Kelce posee una mansión de $ 6 millones en Leawood, Kansas, que es donde se puso de rodilla y propuso a la estrella del pop de 35 años. La cartera de bienes raíces de Swift vale hasta $ 80 millones, según Página seis. Ella posee fincas en Nashville, Beverly Hills y Rhode Island, junto con una casa adosada en Manhattan.

Antes de que la pareja anunciara su plan para casarse, Cleveland Scene informó Fueron de compras en casa mientras visitaban la ciudad natal de Kelce en julio. «Múltiples fuentes han confirmado a la escena que Swift y Kelce visitaron al menos dos casas opulentas actualmente a la venta en los suburbios Tony Eastside del noreste de Ohio», señaló la salida.

Según Deuxmoi, sin embargo, Swift, quien vale la pena estimado $ 1.6 mil millonesderribó ocho figuras en una nueva propiedad en otro lugar.

Según los informes, Taylor Swift compró un rancho de $ 35 millones en el Yellowstone Club

Deuxmoi informó el lunes 1 de septiembre, “¡Tenemos una nueva actualización importante para agregar a su rumoreado perfil de bienes raíces! Un lector de Deuxmoi presentó un consejo la semana pasada, arrojando luz sobre una ubicación sobre la que habíamos especulado anteriormente: Montana.

«Según nuestra fuente, tienen en ‘buena autoridad’ que Taylor Swift ha comprado un rancho de 160 acres en el Yellowstone Club por $ 35 millones. Esta es una adición significativa a la supuesta cartera de la pareja, especialmente ahora que se casarán».

En marzo, Deuxmoi informó Swift y Kelce fueron vistos en el exclusivo Yellowstone Club en Big Sky, Montana. No surgieron fotos para el viaje; Sin embargo, el outlet señaló que fueron vistos con la analista de Fox Sports Erin Andrews.

Erin y Charissa son el día uno de Tayvisnation😭 Oh, estoy tan feliz por ellos y espero que se hayan pasado de moda pic.twitter.com/dwhbqbnkox – Nilo ⸆⸉ ⚓️ -hirviendo (@ downsisonjuly13) 25 de julio de 2025

Kelce confirmó el informe el 24 de julio, Publicar fotos con Swift Por primera vez en Instagram. Él subtítulo La publicación, «tenía algunas aventuras en esta temporada baja, lo mantuvo 💯».

Varias imágenes surgieron de Kelce y el 14 veces ganador del Grammy’s Viain a Big Sky con Andrews y su compañera analista de la NFL Charissa Thompson, junto con sus respectivos socios, Jarret Stoll y Steve Cundari. Andrews y Thompson brotó sobre el viaje de la pareja épica En su podcast, «Calm Down», después de que Kelce compartió las fotos.

Taylor Swift bromeó con Travis Kelce sobre los rumores de que compraron una casa en Italia

Durante su debut en podcast en «Nuevas alturas«El mes pasado, Swift no pudo evitar bromear sobre todos los rumores que giraban sobre su relación con Kelce.

El coanfitrión y hermano de la estrella de los Jefes, Jason Kelce, le preguntó si podía «confirmar o negar» la especulación sobre el cantante haciendo una aparición secreta junto a su prometido como el oso en la película, «Happy Gilmore 2».

«¡Puedo negar!» Swift respondió. «Este es uno de esos donde, como, se lo enviaremos y seremos como, ‘Oye, ¿escuchaste que era el oso allí?’ Y él dice: ‘Sí, ¿escuchaste que compramos una casa en el lago de Como?’ En este punto, estamos como, por supuesto, piensan que estoy dentro de un disfraz de oso «.