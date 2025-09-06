La prometida de Browns QB Dillon Gabriel gira la cabeza con un mensaje de 5 palabras

Dillon Gabriel está listo para hacer su debut en la NFL con el Cleveland Browns El domingo, y su prometida, Zo Caswell, estarán allí para animarlo.

Gabriel fue reclutado en la tercera ronda por los Browns después de una carrera universitaria récord en Oregon, Oklahoma y UCF. Infierno Abre la temporada como el mariscal de campo número 2 de ClevelandDetrás de veterano de 40 años Joe Flacco.

Gabriel y Caswell han estado juntos desde la escuela secundaria en Hawai, construyendo una relación que ha durado sus múltiples paradas universitarias. Él propuesto a Caswell en septiembre de 2024Justo un día después de su debut con los Ducks, y los dos anunciaron su compromiso en las redes sociales.

Desde entonces, Caswell ha sido una presencia constante al lado de Gabriel, llamando la atención con su estilo del día del juego mientras lo apoya a través del salto de la estrella universitaria a la novato de la NFL. Mientras los Browns se preparan para abrir su temporada el domingo contra el Bengals de CincinnatiCaswell está abrazando el momento con emoción.

«En honor a la semana del juego», escribió Caswell en Instagram, mostrando su equipo y tiros de Browns desde el estadio desde la pretemporada.

Browns confía en Dillon Gabriel

Los Browns ingresaron al campamento de entrenamiento con una competencia de cuatro hombres para el trabajo de mariscal de campo titular. Gabriel y compañero de novato Shedeur Sanders fueron considerados largos disparos para la semana 1, pero cada uno tenía posibilidades de mostrar su potencial durante la pretemporada.

Al final, Flacco surgió como el titular, con Gabriel asegurando el papel número 2. Sanders, una de las adiciones más de alto perfil del equipo, abrirá la temporada como la opción de emergencia No. 3. Ex selección de primera ronda Kenny Pickett también estaba en la mezcla, pero los Browns lo enviaron al Las Vegas Raiders Durante los cortes finales de la lista.

«Nos sentimos cómodos con Dillon sirviendo ese papel», El entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, dijo. «Kenny es un chico del que creo muy bien y también le deseo lo mejor. Es un muy buen jugador de fútbol, ​​pero esas son el tipo de decisiones que tienes que tomar».

Los Browns recientemente agregaron otro transeúnte a la lista, trayendo de vuelta a Bailey Zappe en el escuadrón de prácticas. Cleveland también tiene Deshaun Watson acecho en el fondo. El pasador de $ 230 millones es Recuperarse de una lesión de Aquiles Y comenzará la temporada en la lista de reserva/cachorro.

Dillon Gabriel es probable que comience con Browns

Hay la sensación de que Cleveland no está encerrado como titular de los Browns durante toda la temporada. Con dos selecciones de primera ronda en el draft del próximo año, el equipo enfrenta presión para evaluar a sus mariscales de campo novatos antes de eso.

Como señaló la información privilegiada de Browns, Kay Cabot de Cleveland.com, se espera que la correa de Flacco sea relativamente corta, lo que puede abrir la puerta a Gabriel si los Browns no pueden acumular ganancias.

«Si (Flacco) vacila, los Browns no dudarán en entregarlo más temprano que tarde a su mariscal de campo suplente, el novato Dillon Gabriel, a quien amaban en el draft y se les ha impresionado durante sus cuatro meses aquí». Cabot dijo. «Si Gabriel puede manejar la ofensiva de manera eficiente y jugar a la pelota limpia, los Browns aún tendrán la oportunidad de seguir siendo relevantes más allá de la fecha límite de comercio.

Los Browns son un desvalido de 5.5 puntos contra los Bengals el domingo.