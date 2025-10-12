La promesa de Trump no permitirá que Israel alcance un alto el fuego en Gaza

Jacarta – presidente de los estados unidos (COMO), Donald Trumpprometió que su gobierno no lo permitiría Israel rompiendo el acuerdo armisticio en la Franja de Gaza que finalmente se logró esta semana.

Los enviados especiales de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, han transmitido a Hamás, a través de Turquía, Egipto y Qatar como mediadores, que Trump garantizará la implementación del plan de paz que propuso.

Citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron de forma anónima, dijo que las garantías de Trump incluían la creación de un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos para monitorear el alto el fuego y abordar cualquier violación que ocurriera.

VIVA Military: Invasión militar israelí de la Franja de Gaza, Palestina

Según se informa, el grupo de trabajo trabajará en un cuartel general en Israel y contará con 200 soldados y oficiales estadounidenses.

Además, se espera que también se unan a la misión oficiales militares de Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Esto se debe a que Israel había violado previamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado en marzo.

Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que había una enorme sensación de desconfianza entre las dos partes en conflicto y Trump quería enfatizar que el acuerdo era muy importante para él.

Destacó que Trump ciertamente «quiere poner fin al derramamiento de sangre» y quiere garantizar que todas las partes cumplan bien el acuerdo.