La promesa de no agregar demasiada deuda, Purbaya: no tan grande como en el APBN

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa prometió, como su Ministro de Finanzas No agregará Deuda demasiado grande.

«No debería tener (agregado«La deuda es demasiado grande», dijo Purbaya en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Incluso se atrevió a decir que la deuda con el gobierno se retiraría más tarde sería más pequeña que lo que se había establecido en Apbn. «Tal vez estimo que la deuda que me emiten no será tan grande como el APBN», dijo.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Se confirmó que esto era Purbaya, porque según él, la deuda debe ser manejada en un contíclico y sabiamente, no rígido, y de acuerdo con las condiciones económicas. Además, con el APBN existente, Purbaya afirmó estar impulsando un crecimiento económico más rápido, por lo que los ingresos fiscales fueron mayores y no necesitaban aumentar la deuda.

«Ya veo en el futuro, no deberíamos vernos obligados a agregar más deuda. Porque fomentaré el crecimiento económico más rápido», dijo Purbaya.

«Entonces, con el mismo presupuesto estatal, obtendré un crecimiento económico más rápido y mayores ingresos fiscales», dijo.

También enfatizó, si el presupuesto estatal se gestiona adecuadamente y no interfiere con la economía, entonces puede proporcionar adiciones significativas al crecimiento económico y los ingresos fiscales. Estimado, cada medio por ciento del crecimiento económico podrá aumentar los ingresos estatales de Rp 110 billones.

«Si no cuento mal, cada crecimiento adicional (economía) es del 1 por ciento, obtengo un ingreso adicional de alrededor de Rp 220 billones o más, así que eso es lo que seguimos», dijo Purbaya.

«Más tarde veremos el primer semestre del próximo año, cómo es la realización del crecimiento económico», dijo.