La promesa de la investigación de los combatientes del caso de tiro de diplomático indonesio es una prioridad

Yakarta, Viva – Embajador Perú Para Indonesia, Luis Tsuboyama entregó un compromiso firme del gobierno de Perú de realizar una investigación de casos tiroteo staf Embajada de Indonesia Cinco Zetro Leonardo Purba como una prioridad para garantizar que los perpetradores fueran arrestados y juzgados de inmediato.

Leer también: El vicegobernador dijo que el desarrollo masivo fue una de las causas de Bali estar rodeadas de inundaciones



«Presento el fuerte compromiso de nuestro país de abrir los hechos lo más amplios posible sobre este incidente tan lamentable», dijo Tsuboyama en el último homenaje al difunto Zetro en el edificio Pancasila del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yakarta, el jueves.

Continuó: «El presidente Perú ha instruido a las partes relacionadas en nuestro país para investigar este caso con prioridad, transparencia y mayor perseverancia con el objetivo de reconocer y traer al tribunal de las partes responsables».

Leer también: El 27 de septiembre estaba programado para ser el Día Nacional de la Comedia





Según los informes, el diplomático de la embajada indonesia en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, fue asesinado a tiros

Representando al gobierno y la comunidad de Perú, también expresó su profunda tristeza por la muerte de Zetro Purba al gobierno indonesio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, así como la familia y colegas del difunto.

Leer también: La hermana de Hary Tanoe se convirtió en sospechosa en el caso de transporte de la distribución de asistencia social



Después de este incidente, Tsuboyama declaró que el gobierno de Perú había dado el primer paso al fortalecer la seguridad en la embajada de Indonesia en Lima y para el personal diplomático en Perú.

También espera que este evento no debilite la relación entre el peru-indonesio y, en cambio, se convierta en un impulso para reafirmar el tejido de la hermandad y la amistad. entre Las dos personas de la nación.

«Estamos seguros de que la amistad y la estrecha cooperación entre Indonesia y Perú nos ayudarán a lidiar con este evento muy triste», dijo el embajador Perú.

Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores del Indonesio (Ministro de Relaciones Exteriores), quien dirigió el respeto, dijo que la muerte de Zetro mientras llevaba a cabo sus deberes, ya que en la Embajada de Indonesia en Lima era una gran tragedia que sienten todas las partes.

También expresó su aprecio por el fuerte compromiso del gobierno de Perú para garantizar la seguridad del personal diplomático de Indonesia en Perú después de este incidente.

Zetro Leonardo Purba, un joven canciller estilista en la embajada de Indonesia en Lima, fue asesinado a tiros por una persona desconocida cerca de su residencia en Lince, Lima, el lunes 1 de septiembre, hora local.

El cuerpo de la embajada indonesia en cinco llegó al país a través de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten, el martes 9 de septiembre por la noche. Anteriormente había sido autopsiado en Perú con el fin de investigar el caso de tiroteo. (Hormiga)