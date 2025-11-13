La promesa de Dios para los servidores pacientes

Jacarta – Cada hombre Debes pasar por una fase de la vida que te resulta pesada, te sacude el corazón y te drena la energía.

Pero en el Islam, prueba no es un signo de ira Alásino más bien parte de la sunnatullah que se establece para elevar el estatus de uno, limpiar el alma y acercar al sirviente a Él.

En el Corán, Allah dice:

«Y ciertamente os pondremos a prueba con un poco de temor, hambre, falta de riquezas, de almas y de frutos. Y daremos buenas nuevas a los que tengan paciencia».

(QS. Al-Baqarah: 155)

Este versículo es un recordatorio de que las pruebas son algo que definitivamente ocurrirá. Allah explica las formas de prueba: miedo, carencia, pérdida, hasta una profunda tristeza. Todo esto tiene un propósito: Dios quiere ver cuán pacientes y confiados son sus siervos al enfrentar la vida.

Las pruebas son una señal de la atención de Dios

Los eruditos explican que cuanto más fuerte sea la fe de una persona, mayor será la prueba que recibirá. Rasulullah ﷺ dijo:

«Los humanos que fueron probados más severamente fueron los profetas, luego los que les siguieron según su nivel de fe».

(HR.Tirmidhi)

Esto significa que las pruebas realmente muestran que Allah presta atención a Sus siervos. No para debilitar, sino para fortalecer.

Paciencia recompensada sin límites

Dios nunca deja que las lágrimas y las luchas de sus siervos sean en vano.

En QS. Az-Zumar: 10, Allah ﷻ afirma:

«De hecho, sólo aquellos que sean pacientes tendrán su recompensa ilimitada».

No hay otra práctica que reciba una recompensa ilimitada excepto la paciencia. Esto muestra cuán valiosa es la perseverancia cuando uno es puesto a prueba.

La esperanza siempre está ahí

Cada tristeza debe terminar, cada herida debe sanar, cada pérdida debe ser reemplazada por algo mejor. Allah promete:

«De hecho, con la dificultad hay facilidad».

(QS. Al-Insyirah: 6)

Este versículo se repite dos veces como señal de que la facilidad siempre vendrá con las dificultades, no después, sino juntas.

Conviértete en fuerza en tiempos difíciles

En medio de las pruebas de la vida, incluidos los sentimientos de decepción, angustia, pérdida y agotamiento interior, estos versículos son la confirmación de que Allah nunca abandona a Sus siervos. Es precisamente en los tiempos más oscuros cuando Alá está más cerca.

Los exámenes no son el final, sino el comienzo de algo mejor.

Y a todo siervo que tiene paciencia, Dios le promete buenas noticias.