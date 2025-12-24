La prohibición de los fuegos artificiales durante el Año Nuevo no afecta la ocupación hotelera

Jacarta – Jefe del Órgano de Liderazgo Distrital de la Asamblea Hotel y restaurante indonesio (BPD PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mencionó la prohibición de fiestas fuegos artificiales momento Año Nuevo 2026 no tendrá mucho impacto en las tasas de ocupación hotelera.

Lea también: El motivo por el que el Jefe de la Policía Nacional no dio permiso para los fuegos artificiales durante el Año Nuevo



Sutrisno dijo esto en respuesta a la prohibición de los fuegos artificiales por parte del Gobierno Provincial de Yakarta en la víspera de Año Nuevo como una forma de empatía por las personas afectadas por los desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«La prohibición de los fuegos artificiales no tiene un impacto significativo en las tasas de ocupación hotelera, porque las decisiones de los turistas de pasar la noche están determinadas más por factores de vacaciones, eventos internos del hotel y otras actividades turísticas», afirmó. tvOnenewsMiércoles 23 de diciembre de 2025.



Fuegos artificiales del Festival de Año Nuevo en HI Circle

Lea también: La Jefatura de la Policía Nacional no otorga permiso para la fiesta de fuegos artificiales de Año Nuevo



Sutrisno dijo que prohibir las fiestas florales cambiaría la atmósfera de la víspera de Año Nuevo, especialmente los turistas que esperan atracciones visuales.

«Para algunos segmentos de turistas, especialmente aquellos que esperan celebraciones de Año Nuevo con atractivos visuales, por supuesto habrá un ligero impacto en la atmósfera y la experiencia», dijo.

Lea también: ¡Información importante para los residentes de Yakarta! Odd Even se suspende durante las vacaciones de Navidad



Sin embargo, dijo que esto no redujo drásticamente el interés en visitarlo.

Anteriormente, Sutrisno dijo que su partido valoraba las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Dijo que la empatía y la sensibilidad deben ser una prioridad.

«PHRI Yakarta entiende y respeta la política del Gobierno Provincial de DKI Yakarta de prohibir los fuegos artificiales como una forma de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas afectados por los desastres en Aceh y Sumatra», dijo.

Sin embargo, por otro lado, Sutrisno espera que en el futuro todas las políticas emitidas por el Gobierno Provincial sean comunicadas tempranamente.

Porque, continuó, para mantener el equilibrio entre la humanidad y la sostenibilidad del turismo en Yakarta.

«En el futuro, cada política podrá comunicarse tempranamente y revisarse proporcionalmente, con el fin de mantener un equilibrio entre los aspectos humanitarios y la sostenibilidad del negocio turístico», afirmó.

tvOnenews/Aldi Herlanda