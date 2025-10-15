La profesión obrera se vuelve excelente, ¡el salario no es menor que el de los empleados de oficina!

Jacarta – El mercado laboral mundial está experimentando cambios significativos. Esta no es una excepción en la India, que ha experimentado un aumento en el número de graduados universitarios en las últimas dos décadas.

Esto también afecta al mercado laboral, lo que puede cambiar el equilibrio entre empleado trabajadores de oficina (cuello blanco) y trabajadores de campo (cuello azul). Como resultado, las diferencias salarios Lo ancho que era tan ancho está empeorando.

Este fenómeno, según el observador del mercado e inversor senior Prashant Jain de 3P Investment Managers, no sólo refleja el crecimiento económico, sino que también muestra nuevos desafíos en la creación de empleos altamente calificados.

Jain dijo que el rápido aumento de la educación superior en la India también ha cambiado la estructura del mercado laboral. «Lo que ha sucedido en la India es que el número de graduados universitarios ha aumentado en los últimos 20 años», dijo, citado por control de dineroMiércoles 15 de octubre de 2025.



Ilustración de trabajadores extranjeros en Singapur.

«Aunque el número de puestos de trabajo también ha aumentado, el crecimiento no es proporcional al aumento de la oferta laboral», continuó.

Esto, dijo, naturalmente hace que el crecimiento de los salarios de los trabajadores de oficina se desacelere. Por el contrario, la demanda de trabajadores manuales se está moviendo en la dirección opuesta.

«La demanda de trabajadores manuales está aumentando, mientras que la oferta no sigue el mismo ritmo. Por eso, en algunos casos, los salarios de los trabajadores manuales se están acercando ahora a los de los trabajadores administrativos», dijo Jain.

Esta tendencia indica un cambio interesante en la dinámica económica de la India. El aumento de los salarios de los trabajadores manuales no sólo indica el creciente poder de negociación de los trabajadores del campo, sino que también resalta la necesidad de ajustar las políticas de educación y capacitación para alinearlas con las necesidades de la industria.