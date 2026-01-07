La profesión contable se considera cada vez más atractiva para la Generación Z en la era digital, ¿por qué?

Jacarta – Cambios en la normativa del sector finanzas a menudo tiene un impacto adicional en el mundo empresarial y profesión su apoyo. En medio de una digitalización acelerada y demandas de transparencia, la profesión contador El público ha vuelto a ser una preocupación, especialmente después de que el gobierno emitiera el Reglamento Gubernamental (PP) Número 43 de 2025 que regula el fortalecimiento de la información financiera y la supervisión entre agencias.

Esta cuestión surgió en el gran lanzamiento de KAP GIAR (Firma de Contabilidad Pública Gunawan Ikhwan Abdurahman and Partners). En esta actividad se discutió la PP 43 de 2025 como una norma que tiene implicaciones estructurales para la práctica contable, tanto en términos de responsabilidades profesionales como de oportunidades profesionales futuras.

En la sesión del programa de entrevistas titulada «Bienvenidos a la nueva era: el ascenso de los contables», varias partes interesadas expresaron sus puntos de vista sobre la dirección de la profesión de contable público.

Los ponentes destacaron cambios en el sistema de información financiera hacia un mecanismo de puerta única (One-Gate System). Este sistema permite que los datos e informes financieros se integren y sean accesibles en todas las instituciones estatales. En consecuencia, se considera que las competencias de los contadores públicos deben adaptarse a las demandas de la tecnología, el análisis de datos y mayores estándares de transparencia.

Las características de la generación más joven que están familiarizadas con la tecnología digital se consideran relevantes para estas necesidades. PP 43 de 2025 también requiere mayores estándares de presentación de informes para varios sectores comerciales.

Se considera que esta política tiene un impacto directo en la creciente necesidad de servicios de contabilidad pública, especialmente para garantizar el cumplimiento, la precisión y la coherencia de los informes financieros. En este contexto, el papel de los contadores públicos se posiciona como parte de un sistema de supervisión económica más amplio.

Al mismo tiempo, KAP GIAR expresó su opinión sobre la participación de la generación más joven en la profesión contable. La firma de contadores públicos manifestó su disposición a adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos, así como a abrir espacios de aprendizaje para nuevos talentos.

«Invitamos a las generaciones más jóvenes a mirar la profesión contable con nuevos ojos. En esta era del PP 43, usted no es sólo un auditor, es el arquitecto de la transparencia financiera de Indonesia», concluyó Muhamad Mansur, socio de KAP GIAR, citado en un comunicado de prensa, el miércoles 7 de enero de 2026.

Por otro lado, el fortalecimiento del sistema único de presentación de informes también tiene consecuencias en forma de una mayor supervisión de los contadores públicos. El presidente de PUSAKAFI, Mohamad Mahsun, enfatizó que la responsabilidad profesional está ahora en el punto de mira de todas las agencias en tiempo real, por lo que el aspecto de la integridad es un factor crucial.