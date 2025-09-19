La productora de Pedro Almodóvar, Esther García, recibe honor profesional de Donostia

Mientras habla con Variedad antes de recibir un Premio al Logro de Carrera de Donostia del Festival de cine de San SebastiánGarcía reflexionó sobre sus sentimientos mixtos: «Es un gran honor, y una enorme responsabilidad, para mí recibir este premio. Esta es la primera vez que se le otorga a alguien que no es un actor o actriz, o un director. El hecho de que me haya considerado digno de ello como productor significa que todos los ojos están en mí, sobre cómo explicaré o representaré esta elección».

«Me siento realmente feliz, pero al mismo tiempo abrumada por la responsabilidad de ser la primera», dice: y agrega: «Entré en el mundo del cine casi por casualidad, trabajando como secretaria de producción en la película de Pedro Olea, ‘Pim, Pam, Pum … ¡fuego!’, ‘En 1975. Ni siquiera en mis sueños salvajes imaginé mi lugar en esta industria».

Ella señala que no había escuelas de cine durante esos tiempos y que ni siquiera era parte de su plan de vida. Todo lo que sabía era que estaba fascinada por el cine, le encantaba ir al cine, pero que se sentía como un mundo muy alejado de su cuenta.

«Fue durante mi primera vez en un set en el que presencié la magia que rodea una sesión de película: la forma en que cada miembro de la tripulación trabaja con cierta libertad, incluso un caos organizado, y sin embargo, en el llamado del director asistente, todos se detienen y se mueven en una coordinación perfecta, como un ballet o una orquesta, después de una sola dirección. A partir de entonces, estaba enganchado».

Ella recuerda que durante los años 70, las mujeres fueron relegadas a puestos menores en el departamento de producción, ya sea como secretarios o en vestuario, edición o supervisión de guiones, no mucho más. «Estaba más naturalmente adecuado para las tareas de producción, y me sentí cómodo conociendo a todos los miembros de la tripulación y facilitando todo lo relacionado con su trabajo. Cosas como contratos, registrando a los trabajadores con el Seguro Social: tareas puramente organizacionales. En esa primera película, no tuve muchas posibilidades de tener una oportunidad para más allá de eso. Pero el próximo proyecto en el que trabajé fue la serie de televisión Curro Jiménez, y fue que realmente me vio, lo que realmente llamó, lo que realmente llamó, lo que vitió, lo que me vio, lo que me vio, lo que vitió, lo que vitió, lo que vitió, lo que vitió, lo que me prodió, lo que me prodió, lo que me produjo. Los equipos y el director, y se aseguran de que tenían todo lo que necesitaban.

Su premio llega cuando los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar marcan el 40 aniversario de su El deseo compañía de producción. Ella ha trabajado estrechamente con ellos desde un año después de que lo fundaron, trabajando en todos los proyectos de Almodóvar desde su drama de 1986 «Matador» y más recientemente en su última «Navidad amarga» («Amarga NaviDad»), ahora en la publicación.

Ella recuerda que conoció por primera vez a Almodóvar mientras él preparaba su cortometraje «F— … F— … ¡Jódete, Tim!», Su amiga Félix Rotaeta, un actor que estaba produciendo el corto en ese momento, pensó que podría ayudar a que el proyecto despegara. “Desafortunadamente, ya que no había fondos, conocimos, tuvimos algunas conversaciones, pero luego me llamaron para continuar trabajando en ‘Curro Jiménez’. Era madre soltera y necesitaba los ingresos, así que regresé a la serie ”, dice ella.

Luego se unió a él en «Matador» después de que él ya había hecho cuatro películas. A partir de entonces, ella estuvo involucrada en todos sus proyectos hasta la actualidad, desde su icónica comedia de carrera de su carrera «Mujeres al borde de un colapso nervioso» hasta sus dramas ganadores de un Oscar «All About My Mother» y «Talk to Her» y su primera característica en inglés, «The Room Wither Door».

Ha sido un viaje hermoso, a veces increíblemente desafiante, pero siempre un camino que me hizo sentir profundamente satisfecho, porque con cada película con Pedro, crecí junto a él, y con cada película, sus ambiciones y necesidades se hicieron mayores «.

En el camino, han desarrollado una forma de comunicación casi telepática. «Trabajar con él durante tantos años hace que todo sea más fácil. Nos entendemos sin esfuerzo. Puedo decir cuándo uno de sus ‘síes’ no es realmente un sí. Inmediatamente siento si algo lo excita, o no. Creo que solo mirándolo el uno al otro, nos sabemos exactamente lo que los otros quieren. Y eso ayuda a gran Más profundo: una comprensión compartida de los deseos que no siempre se expresan claramente en palabras.

Su trabectorio de 50 años en cuanto a producir también incluye colaboraciones con personajes como Alex de La Iglesia, Isabel Coixet, Diego Galán, Julia Solomonoff, Mónica Laguna, Belén Macías, Félix Sabroso, Salvador del Solar y Luis Ortega, entre otros.

Ella ha guiado los proyectos de terceros seleccionados que El DeSeo ha abordado, que cuentan entre algunas de las mejores películas hechas en español o en parte España en los últimos 20 años: «Wild Tales» de Damian Szifron, «The Devil’s Jurys Jurys Jury, de Damian Jury, de Lucecia Martel,» The Clan «de Lucrecia Martel,» The Clan «. «Sirât», de Oliver Laxe.

«Cuando producimos películas de otros directores, lo primero que buscamos es un guión que nos mueve, nos interesa, nos hace reír, algo que se conecta con nosotros personalmente y se siente como una historia que vale la pena contar. Nuestra participación en estos proyectos es total. En El DeSeo, nos acercamos a cada uno de manera que garantice nuestro espíritu, nuestra forma de hacer las cosas, siempre está presente, dice.

«Y en un nivel personal, más allá de todos esos elementos esenciales, ya sea que la historia merezca que se cuente, ya sea que me mueva o me haga reír, lo que busco es el tipo de relación que podré construir con ese director. Quiero que nos conviertan en un verdadero equipo: honesto, comprometido con el proyecto y trabajar juntos para ayudar a la película a crecer, para ayudarlo a tener éxito», agrega.

Reflexionando sobre el futuro de El DeSeo en una industria afectada por el cambio de hábitos de visualización y plataformas de transmisión siempre dominantes, reflexiona: «No ha cambiado mucho en su núcleo. Quiero decir, somos una compañía que desarrolla muy pocos proyectos, y nos tratamos a cada uno de manera artesanal. que se quedan contigo.

El 73º Festival de Cine de San Sebastián se extiende durante el 19 al 27 de septiembre.