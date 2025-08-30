

La productora italiana Annamaria Morelli, quien tomó las riendas de la productora de propiedad de Fremantle el apartamento A principios de 2024, está teniendo un año bastante bueno.

Recientemente aterrizó películas en las competiciones de Cannes y Venecia, incluidas Paolo SorrentinoEl apertivo Lido bien recibido «La Grazia».

El apartamento estaba detrás del drama de la competencia de Mario Martone, «Fuori», en el que se asoció con la película índigo. Este fue el primer proyecto de Morelli desde que se hizo cargo del anterior jefe de la guiñada de Roma, Lorenzo Mieli.

Mieli, quien lanzó el apartamento en 2020 y luego formó nuestras películas con el productor Mario Gianani, había dado forma a la teja como un hogar para proyectos de alta gama de prominentes cascos italianos como Sorrentino, Luca Guadagnino y Stefano Sollima, así como talentos internacionales como Sofía Coppola, Pablro Larrain y Joe Wright.

La visión de Morelli para el apartamento es doble. «He tratado de mantener una continuidad con el enfoque anterior, que está ligado a películas de gran nombre y de alta gama que pueden viajar por todo el mundo», dijo. Pero, por otro lado, «me estoy dedicando a poner los nuevos talentos en primer plano», agregó Morelli, cuyo equipo, por cierto, son todas mujeres.

Case en cuestión es la segunda película del apartamento en Venecia este año, «El secuestro de Arabella», una comedia peculiar dirigida por la proyección de Carolina Cavalli en Horizons y protagonizada por Benedetta Porcaroli («The Leopard») y Chris Pine. «Arabella» es el seguimiento de Cavalli de «Amanda», también en la topling de Porcaroli, que se proyectó en Venecia y Toronto en 2022.

El apartamento también está detrás del debut característico de Helmer Margherita Ferrari, «Föa», producido por Paolo Sorrentino. Es un drama establecido durante la cumbre del G8 2001 en Génova cuando 200,000 manifestantes contra la globalización convergieron en la ciudad portuaria italiana y la violencia policial. «Föa» sigue a Nicole, una mujer embarazada de 18 años que, durante las manifestaciones, «abre imprudentemente la puerta a algunos manifestantes», como dice la sinopsis, lo que hace una «coexistencia forzada» entre su reino privado y «el choque del mundo exterior».

Volviendo a los aspectos comerciales, Morelli señala que bajo su guía, el apartamento está ansioso por coproducir con empresas más pequeñas «como una forma de ayudar a apoyar el ecosistema independiente de Italia», dice ella.

Mientras tanto, en el lado internacional, el apartamento tiene una serie de televisión en desarrollo, cuyos detalles se mantienen en secreto.