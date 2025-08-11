La productora de ‘Curb Your Entusiasm’ Erin O’Malley Signs con CAA

Erin O’Malley, una veterana productora de televisión y directora que trabajó en «Curb Your Enthusiasm» y «New Girl», ha firmado con CAA para representación.

O’Malley comenzó su carrera en la comedia de situación de HBO de Larry David como coproductor en su tercera temporada. Se quedó durante la temporada 8, avanzando hacia el productor y luego el productor ejecutivo. O’Malley regresó a la serie para la temporada 10 como director y anotó un mejor director de una nominación a la serie de comedia en los Premios DGA.

Continuó trabajando con algunas de las voces más prominentes de Comedy, produciendo la serie HBO de Sacha Baron Cohen «Da Ali G Show» y «The Sarah Silverman» de Comedy Central. Además, O’Malley subió la escalera en «New Girl», pasando de un productor a co-productor ejecutivo a un productor ejecutivo en siete temporadas de la comedia de situación liderada por Zooey Deschanel. También dirigió 10 episodios de la comedia de Fox.

El EP y el Director de O’Malley también se extienden a los «padres solteros» de ABC y «Bless This Mess», así como «Doogie Kamoalohha, MD», «The Crossover», «The Big Leap» y «American Born Chino», que son para Disney+ bajo el trato general de O’Malley con la Televisión 20. Más recientemente, ella produjo y dirigió la temporada 2 de «Goosebumps» de Disney+.

O’Malley actualmente está filmando dos episodios de la próxima serie de comedia de Matthew McConaughey y Woody Harrelson «Brothers», de Skydance y Apple. La serie de 10 episodios sigue a los amigos de la estrella de cine de la vida real mientras sus familias combinadas (formadas por actores que interpretan a sus hijos) intentan vivir juntos en el rancho de McConaughey en Texas.

O’Malley continúa siendo representada por Rise Management.