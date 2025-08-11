La producción diaria de petróleo y gas penetra 1,75 millones de barriles, Bahlil: excede el objetivo APBN

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia Informe, producción de petróleo y gas (petróleo y gas) en Vacaciones en–2025 Acumulativamente, registrado alcanzando 1.75 millones de barriles de aceite equivalente por día (MBOEPD).

Se aseguró, el logro de esta realización había tocado un promedio de 111.9 por ciento por encima del objetivo, establecido por el gobierno en el presupuesto estatal de 2025 de 1.61 millones de barriles de petróleo equivalente por día.

«El objetivo de la APBN para la acumulación de la producción de petróleo y gas en total es de alrededor de 1.610 (MBOEPD). Pero ahora en un semestre (2025) ha excedido el objetivo APBN, alcanzando 1.754.5 (MBOEPD)», dijo Bahlil en la conferencia de prensa sobre el ‘Semestre de rendimiento de ESDM I-2025’, en el ministerio de energía y el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, Augk 1125.

Dijo, de hecho hubo un declive Producción de petróleo y gas En mayo y junio de 2025. Donde la producción solo alcanzó 1.81 millones de barriles de petróleo equivalente por día en mayo de 2025, y 1.75 millones de barriles de aceite equivalente por día en junio de 2025.

Bahlil explicó que la disminución de la producción de petróleo y gas fue causada por una serie de compañías contratistas de contratos de cooperación (KKKS) que habían experimentado una mejora, por lo que habían dejado de funcionar durante algún tiempo. «El primer objetivo de APBN del primer semestre es de 1,610 MBOEPD, pero la comprensión es de 1,754.5 MBOEPD», dijo.

Mientras que para la producción promedio de petróleo para el período de enero-junio de 2025, se registró en 602.4 mil barriles por día (MBOPD). La cantidad alcanzó el 99.5 por ciento del objetivo presupuestario estatal de 2025, que se estableció en 605 mil barriles por día. Sin embargo, el levantamiento del aceite a partir de junio de 2025 ha sido del 100.5 por ciento del objetivo, que está en 608.1 mil barriles por día.

«Del director general de datos de petróleo y gas, de 2008 a 2024 nuestro objetivo de realización de elevación nunca ha alcanzado lo mismo que el objetivo APBN, siempre por debajo del objetivo APBN», dijo Bahlil.

Explicó que muchas partes sospechaban que el objetivo de producción de petróleo no alcanzaba el objetivo. De hecho, Bahlil también tuvo tiempo de comparar el sector de petróleo y gas y el sector alimentario, que según él el sector alimentario es más fácil de manejar en comparación con el sector ESDM.

Ilustración del proyecto de gasoductos.

«Incluso si hay dinero y hay tierra, por lo que exploración, no es necesariamente un tiempo de 3-4 años. Agradezco a Skk Migas, el Director General de Petróleo y Gas, y todo el equipo por la cooperación», dijo.

Mientras que para la producción promedio de gas natural en el semestre-I 2025, se registró en 1,19 millones de barriles de petróleo equivalente por día (MBOEPD) o el 119 por ciento del objetivo de 2025 APBN de 1,005 millones de barriles por día. Específicamente en junio de 2025, sus logros se registraron en 1.14 millones de barriles por día. En cuanto a los logros de elevación de gas en junio de 2025, se registró en comparación con el mes anterior, que era de 1,21 millones de barriles por día en mayo de 2025.

Por otro lado, continuó Bahlil, la acumulación de la producción de petróleo y gas en el semestre I-2025 se registró en 1.75 millones de barriles de petróleo equivalente por día (MBOEPD), o un promedio de 111.9 por ciento por encima del objetivo establecido por el gobierno de 1.61 millones de barriles de aceite equivalente por día.

«El promedio por mes es de 1,005 (MBOEPD, el objetivo APBN), pero nuestra realización actual si el promedio alcanza 1.199 (MBOEPD). Es decir, ha alcanzado el 119 por ciento del objetivo del primer semestre», dijo.