Yakarta, Viva – PT Pertamina EP (ENERGÍA) Prabumulih Los campos lograron registrar el aumento en la producción de petróleo y gas (petróleo y gas), mediante la perforación de pozos LBK-INF16 en el área de Lembak, Prabumulih, Sumatra del Sur.

La Zona 4 Gerente General (GM), reveló Djudjuwanto, la producción de petróleo se registró en 2,468 BOPD o un aumento del 486.2 por ciento del objetivo inicial de 507.6 BOPD.

Esto fue seguido por la producción de gas que participó saltar significativo Hasta 2,806 mmscfd, o un aumento del 935.3 por ciento excedió el objetivo inicial de solo 0.3 mmscfd.

«Aún más orgullosos, todos estos logros se obtuvieron en un recorte de aceras, lo que significa una calidad de producción óptima y eficiente», dijo Djudjuwanto en su declaración, martes 19 de agosto de 2025.

También se dirige a la producción de un campo Prabumulih para penetrar en el 12,000 BOPD en 2025. Los logros de los pozos LBK-INF16, según él, también se han convertido en evidencia clara del entusiasmo y el trabajo duro de todo el equipo en campo.

Explicó que el logro de la producción de LBK Inf-16 Borrrrrrrrrpleus fue el resultado de los esfuerzos para aumentar la producción y las reservas adicionales de petróleo y gas, mediante el desarrollo de nuevas áreas (nuevas piscinas) a través de estrategias de perforación entre estructuras.

Drinching de pozos LBK-029 (LBK-INF16) utilizando Rig PDSI 29.3 / D1500-E funciona de manera segura sin accidentes de trabajo, con un récord de 50,000 horas de trabajo «, dijo.

«Otro logro que no está menos orgulloso es completar la perforación 14 días más rápido que el horario, sin tiempo no productivo (NPT) y logró ahorrar costos de hasta US $ 2 millones del presupuesto inicial», dijo.

Según él, este éxito no es solo un logro técnico, sino una manifestación concreta del compromiso del campo Pep Prabumulih para apoyar la soberanía de la energía nacional.

«Con alta producción, máxima eficiencia y seguridad laboral mantenida, Pertamina continúa entrando en el futuro de la energía independiente, sostenible y segura de Indonesia», dijo.