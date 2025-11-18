La producción de microdramas no sindicalizados crece en EE.UU.; Conclusiones de AFM

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, VariedadGene Maddaus de ‘s habla sobre el Rápido crecimiento de la actividad de producción de microdramas no sindicalizados en Los Ángeles. y otras áreas del SAG-AFTRA de EE. UU. quieren opinar. Y Elsa Keslassy, VariedadLa editora internacional, analiza los temas y las conclusiones de ella. cobertura tenaz del American Film Market de la semana pasada.

Más por venir

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Pódcasts de AppleVariedades Pódcast de YouTube canal, Música Amazonas, Spotify y otras plataformas de podcasts.

(En la foto: Microdramas “Adiós a mi vampiro prohibido”, de ReelShort; “Confundido con un buscador de oro”, de GoodShort; “Reclamado por el hermano alfa de mi ex”, de ReelShort)