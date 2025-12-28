La probabilidad de Persib de ganar ACL Two es solo del 1 por ciento, aquí está el mapa de fuerza del oponente

Bandung, VIVA – persib Bandung sigue siendo el único representante de Indonesia en Segunda Liga de Campeones AFC 2025/2026. Sin embargo, se prevé que los pasos del Príncipe Azul en la competición asiática de clubes se enfrentarán a duros retos.

Aunque avanzaron a los octavos de final como ganadores de grupo, las posibilidades de Persib de emerger como campeón se consideraron muy pequeñas. Según las últimas clasificaciones y proyecciones, las posibilidades para el equipo de Bojan Hodak son sólo del uno por ciento.

La AFC Champions League Two 2025/2026 ha entrado en la fase eliminatoria. Persib Bandung consiguió un lugar en los octavos de final después de tener un desempeño constante durante toda la fase de grupos. En seis partidos del Grupo G, Persib acumuló 13 puntos en cuatro victorias, un empate y una derrota.



Duelo entre Lion City Sailors y Persib Bandung

Persib registró victorias en casa y fuera de casa sobre Bangkok United y Selangor FC. Mientras tanto, el único empate se logró cuando recibieron a los Lion City Sailors en el partido inaugural. La derrota la vivieron cuando visitaron la sede del club de Singapur.

Este logro llevó a Persib a convertirse en campeón del Grupo G y los colocó en el bombo 1 del sorteo de octavos de final. Persib está a la par de otros ganadores de grupo como Al Wasl, Al Nassr, Gamba-Osakaa Tampines Rovers.

En términos de clasificación, Persib está incluso por encima de los ocho segundos equipos del grupo, incluidos clubes con grandes nombres como Esteghlal y Pohang Steelers. Sin embargo, este estatus no es suficiente para convertir a Persib en uno de los fuertes candidatos a ganar el título.

Plataforma de análisis y ranking de fútbol, Clasificaciones de fútbolcolocando a Persib en el puesto 12 en la lista de posibilidades de ganar. El porcentaje de victorias del Príncipe Azul es sólo del uno por ciento, en línea con varios clubes del Sudeste Asiático y Australia.



El delantero del Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Por el contrario, el principal favorito es el Al Nassr de Arabia Saudita, con un 45 por ciento de posibilidades de ganar. El Club fortalecido por Cristiano Ronaldo es muy superior a otros competidores. Gamba Osaka le sigue en segundo lugar con un 12 por ciento de posibilidades.

Footy Rankings también evalúa que Sepahan, Al Wasl y Esteghlal todavía tienen posibilidades realistas de ganar el trofeo, cada uno con posibilidades superiores al cinco por ciento. Mientras tanto, Persib está bajo el mando de Cong An Ha Noi de Vietnam, que registró una probabilidad del dos por ciento.